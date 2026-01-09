Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε δύο αποφάσεις με τις οποίες εξουσιοδοτείται η υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ–Mercosur (EU-Mercosur Partnership Agreement – EMPA) και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Εμπορίου (Interim Trade Agreement – iTA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur: Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλη Δαμιανό να κάνει λόγο για «ιστορικό βήμα».

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία, οι συμφωνίες αυτές σηματοδοτούν ένα ιστορικό ορόσημο στις σχέσεις των δύο πλευρών, έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η νέα ζώνη ελεύθερου εμπορίου θα καλύπτει περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Το 2024 το εμπόριο ΕΕ–Mercosur ανήλθε σε €111 δισ., ενώ το εμπόριο υπηρεσιών ξεπέρασε τα €42 δισ. το 2023, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για τις δύο πλευρές.

Ο κ. Δαμιανός, δήλωσε: «Μετά από 25 και πλέον χρόνια, οι σημερινές αποφάσεις σηματοδοτούν ένα ιστορικό βήμα προς την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με τη Mercosur».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «σε μια εποχή αυξανόμενης παγκόσμιας αβεβαιότητας, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την πολιτική μας συνεργασία, να εμβαθύνουμε τους οικονομικούς μας δεσμούς και να τηρήσουμε την κοινή μας δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη».

«Αυτές οι συμφωνίες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και των δύο πλευρών, διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρές διασφαλίσεις για τους πιο ευαίσθητους τομείς μας και ένα δίκαιο, βιώσιμο πλαίσιο για το εμπόριο», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η EMPA συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και τον πυλώνα εμπορίου και επενδύσεων, ενώ ενισχύει τη συνεργασία σε τομείς όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον και η κλιματική δράση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κινητικότητα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η διαχείριση κρίσεων. Παράλληλα, ενδυναμώνει τον συντονισμό της ΕΕ και της Mercosur σε πολυμερή φόρα και δημιουργεί μόνιμες πλατφόρμες ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Με βάση τη σημερινή απόφαση, μεγάλα τμήματα των κεφαλαίων πολιτικής και συνεργασίας θα εφαρμοστούν προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κύρωσης από όλα τα κράτη-μέλη.

Σχετικά με την Ενδιάμεση Συμφωνία Εμπορίου (iTA), αυτή θα ισχύει ως αυτοτελής πράξη μέχρι να τεθεί πλήρως σε ισχύ η EMPA και προβλέπει μειώσεις δασμών και άνοιγμα νέων αγορών για βασικούς τομείς όπως η γεωργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα φαρμακευτικά και τα χημικά προϊόντα. Παράλληλα, διευκολύνει τις επενδύσεις και καταργεί εμπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο υπηρεσιών, ιδιαίτερα στους ψηφιακούς και χρηματοοικονομικούς τομείς, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς στις χώρες της Mercosur.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της ΕΕ, η συμφωνία αυτή εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και δεν απαιτεί κύρωση από τα κράτη-μέλη.

Μέχρι την οριστική έγκριση του κανονισμού για τα διμερή μέτρα διασφάλισης ΕΕ–Mercosur, η Κομισιόν θα δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα προστασίας σε περίπτωση διαταραχών της αγοράς από εισαγωγές ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων. Προβλέπεται επίσης ενισχυμένη παρακολούθηση προϊόντων που υπάγονται σε δασμολογικές ποσοστώσεις, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας για τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Υπενθυμίζεται πως μετά την υπογραφή, απαιτείται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η EMPA θα τεθεί πλήρως σε ισχύ μόνο αφού κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Mercosur, ενώ η iTA θα ισχύει μεταβατικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ