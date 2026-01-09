Ως «ιστορικό ορόσημο» χαρακτήρισε την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ να εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών ΕΕ-Mercosur ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτηση του στο 'X', αναφέρει ότι ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ «θα συνεχίσει να αποδίδει».

«Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών ΕΕ-Mercosur σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο. Μια Ένωση Ανοιχτή στον Κόσμο. Με μια ανοιχτή, ισχυρή εμπορική πολιτική. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να αποδίδει», έγραψε στο 'X'.