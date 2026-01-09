Τα πυρά του προς στην κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκτοξεύει ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, με αφορμή το επίμαχο βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης απεικονίζοντας τον κ.Λακκοτρύπη, τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον Διευθυντή του Ομίλου Cyfield και πρόσωπα που φέρονται ως επενδυτές από την Ολλανδία, προκαλώντας σάλο.

Οπως αναφέρει σε βίντεο που δημοσιεύει, «άνθρωποι από το Προεδρικό και γύρω από αυτό μας διέσυραν και μας προκάλεσαν διεθνή αναξιοπιστία την ώρα που η χώρα μας ανέλαβε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δεχόμαστε υβριδικό πόλεμο. Είναι δικοί μας άνθρωποι εδώ στην Κύπρο που με τις ενέργειες, τις πράξεις τους και τα κυκλώματα που στήνουν προκαλούν αυτή τη ζημιά στον τόπο μας και όχι οι ξένοι και όχι τα πληκτρολόγια τα τουρκικά ή τα ρωσικά, αυτά είναι προφάσεις».

Οπως τονίζει, «δεν μπορεί αυτόν τον τόπο να τον κυβερνούν οι ολιγάρχες, Κύπριοι ή ξένοι. Δεν μπορούν να εξαναγκάζονται οι επιχειρηματίες να δώσουν μίζες και μαύρο χρήμα σε cash για να βγάλουν άδειες, να πάρουν επισπεύσεις στα έργα τους ή να αναλάβουν συγκεκριμένα όπως ενεργειακά έργα και άλλα», προσθέτοντας πως «δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό κάποιοι δήθεν επιχειρηματίες εδώ να δίνουν χρήματα και μίζες για να εξασφαλίσουν την ανοχή στις παράνομες δραστηριότητες που κάνουν εδώ στην Κύπρο είτε money laundering είτε άλλες παράνομες πράξεις οι οποίες είναι πολύ καλά γνωστές».

Συνεχίζοντας, αναφέρει πως «δεν μπορεί ο λαός κι η υγιής επιχειρηματικότητα και οι επιχειρηματίες να αφεθούν να παίρνουν μίζες ή τα διάφορα κυκλώματα από αυτούς ή να αναγκάζονται να πληρώνουν προστασία στο οργανωμένο έγκλημα γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Για όλο αυτόν τον εξευτελισμό, για όλα αυτά τα φαινόμενα υπάρχει ονοματεπώνυμο. Κι αυτό το όνομα αυτήν την ευθύνη την φέρει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρέπει να γίνει μια νέα αρχή σε αυτόν τον τόπο και πρέπει να ξεριζώσουμε από παντού τη διαφθορά και τη σήψη και πρέπει η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση να επικρατήσει παντού και για όλες τις δραστηριότητες σε αυτό το κράτος».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο «περιβόητο ταμείο Κοινωνικής Στήριξης στο προεδρικό», τονίζοντας ότι «πρέπει να κλείσει αφού πρώτα δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα, ποιοι και πότε έδωσαν χορηγίες και πώς συγκεντρώθηκαν αυτά τα εκατομμύρια σε χρόνο ντεντέ και γιατί κάποιοι έδιναν 200 και 300 χιλιάδες και τις ίδιες ημέρες υπέβαλλαν αιτήσεις για να έχουν διάφορες αδιεοδοτήσεις και άλλες εύνοιες από το κράτος και την κυβέρνηση. Μήπως αυτά διασυνδέονται; Να δοθούν όλα τα ονόματα στη δημοσιότητα και το ταμείο να κλείσει ή να μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και να αναλάβουν τεχνοκράτες να βλέπουν τις ανάγκες και που θα δίνουν υποτροφίες και που όχι και όχι να γίνεται μηχανισμός για ψηφοσυλλεκτικούς σκοπούς ή και άλλους σκοπούς».

Σημειώνει πως «εδώ και τώρα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για να φύγει αυτός ο διασυρμός και να διερευνηθούν όλοι αυτοί που εμπλέκονται στο βίντεο αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Τελικά, όταν υπάρχει μαύρο πολιτικό χρήμα και διακινείται φαίνεται ότι χρειάζονται και κάποια χρηματοκιβώτια και κάποιοι αναγκάστηκαν να τα αγοράσουν για να αποθηκεύσουν όλο αυτό το μαύρο πολιτικό χρήμα σε cash που διακινείται και όχι για να βάλουν τα έγγραφα όταν έφυγαν από Υπουργοί».