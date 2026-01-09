Την εκ νέου έλευση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην Κύπρο την Πέμπτη και Παρασκευή, 15-16 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποντέστα, κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η επίσκεψη του Κολλεγίου των Επιτρόπων όπου προεδρεύει Φον ντερ Λάιεν, θα λάβει χώρα στο Λιμάνι της Λεμεσού το πρωί της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα συναντήσεων τόσο της Προέδρου, όσο και των Επιτρόπων των 27 δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

