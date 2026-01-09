Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που δόθηκαν στη δημοσιότητα εξέδωσε το Κίνημα Οικολόγων, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κοινωνία και πυροδοτήσει δημόσιο διάλογο γύρω από θέματα διαφάνειας, πολιτικής χρηματοδότησης και σχέσεων εξουσίας με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Όπως σημειώνει το κόμμα, από τις μέχρι σήμερα επίσημες τοποθετήσεις δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως επενδυτές ούτε ότι υπήρξαν συγκεκριμένες αναφορές κατά τη διάρκειά τους. Το Κίνημα Οικολόγων επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση αμφισβητεί τον τρόπο παρουσίασης του υλικού και το πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσονται οι δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν μοντάζ και κακόβουλη ενέργεια.

Το Κίνημα τονίζει ότι αναφορές σε ενδεχόμενες παράνομες πρακτικές, όπως ζητήματα πολιτικής χρηματοδότησης ή ανταλλαγής πρόσβασης με οικονομικά ανταλλάγματα, απαιτούν θεσμική σοβαρότητα και πλήρη διαφάνεια, ανεξαρτήτως αν οι ισχυρισμοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή έχουν παρουσιαστεί αποσπασματικά.

Υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση έχει τεθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών και αναμένεται η διερεύνησή της από την Αστυνομία, προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα των πραγματικών δεδομένων. Το Κίνημα Οικολόγων κρίνει ως ιδιαίτερα προκλητικές τις αναφορές για συναλλαγές σε μετρητά, τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε νομοθεσία για την πάταξη της κυκλοφορίας μαύρου χρήματος, η οποία αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Το Κίνημα καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα και την Αστυνομία να διερευνήσουν άμεσα τους ισχυρισμούς για παράνομες δραστηριότητες και ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση να δώσουν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, να συνεργαστούν πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να αναλάβουν τυχόν ευθύνες σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο.

«Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή· είναι προϋπόθεση δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση.