Τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, υποδέχθηκε στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτος αφίχθη ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Ahmed Aboul Gheit, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Laila Salah Eldin. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Khalil Aoun, και τη σύζυγό του, Nehmat Aoun, καθώς και τον Πρόεδρο του Ιράκ, Abdul Latif Rashid, με τη σύζυγό του, Shanaz Ibrahim Ahmed.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποδέχθηκε τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Albudaiwi, την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu, καθώς και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τελευταίοι αφίχθησαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.