Μεγάλη αυτοκινητοπομπή του Βολοντιμίρ Ζελένσκι έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Λευκωσίας, καθώς ο Ουκρανός Πρόεδρος πήγαινε στο Προεδρικό Μέγαρο να συναντήσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι «μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συζητήσαμε για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα και η κατοχή της Ρωσίας. Επιπλέον, αγγίξαμε το ζήτημα της ενίσχυσης της αεράμυνάς μας, της παραγωγής και προμήθειας drones, καθώς και της συμμετοχής της Κύπρου στην πρωτοβουλία PURL και στο όργανο SAFE. Ελπίζουμε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει ισχυρή. Ευχαριστώ την Κύπρο και τον Πρόεδρο για την υποστήριξη»