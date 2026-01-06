Κοινή συνάντηση με τους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ημέρα της τελετής έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, «αύριο στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Το πρόγραμμα του Προέδρου, για την αυριανή μέρα, περιλαμβάνει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, στις 10:30 το πρωί, ενώ δύο ώρες αργότερα θα δεχθεί τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi, επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στις 15:30, θα έχει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ στις 16.15 θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πάλι στο Προεδρικό.

Ακολούθως, στις 16:55, ο Πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν, ενώ στις 17:45 θα υποδεχθεί ηγέτες κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων και επικεφαλής θεσμών της ΕΕ στην Τελετή Έναρξης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκφωνήσει ομιλία, στον ΘΟΚ, στη Λευκωσία.

Στη συνέχεια, θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των ηγετών κρατών, εκπροσώπων κυβερνήσεων και επικεφαλής θεσμών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο των δηλώσεών του, από την Πάφο, όπου παρευρέθηκε για τις εκδηλώσεις των Θεοφανίων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε το μήνυμα ότι είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για την Κύπρο, αλλά και πως θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, «αύριο έχουμε την επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα μας. Μια στιγμή στην οποία, όπως βλέπετε στις εξελίξεις, οι προκλήσεις είναι συνεχώς πολλές και είμαι βέβαιος, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα και μοναδικό στόχο: να ενισχύσουμε, γιατί αυτή την ανάγκη δείχνουν και οι διεθνείς εξελίξεις, την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτή μας την υποχρέωση».