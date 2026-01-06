Τη βεβαιότητά του ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εξέφρασε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στο Λιμανάκι Πάφου, όπου βρέθηκε για τους εορτασμούς των Θεοφανείων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην αυριανή επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ, «μια στιγμή περηφάνειας για τη χώρα μας, μια στιγμή στην οποία, όπως βλέπετε τις εξελίξεις, οι προκλήσεις είναι συνεχώς πολλές».

«Είμαι βέβαιος, έχω την απόλυτη βεβαιότητα, ότι ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την ΕΕ με ένα και μοναδικό στόχο, να ενισχύσουμε -γιατί αυτή την ανάγκη δείχνουν και οι διεθνείς εξελίξεις- την αυτονομία της ΕΕ, να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτή μας την υποχρέωση», σημείωσε.

