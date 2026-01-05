Το σύμβολο της Κυπριακής Προεδρίας, τον ήλιο των 27 εμπνευσμένο από το παραδοσιακό κέντημα από τα Λεύκαρα βλέπουν από τη Δευτέρα και για ένα εξάμηνο όσοι περνούν αλλά και εισέρχονται στο κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Πλατεία Σούμαν, στις Βρυξέλλες, καθώς διακοσμήθηκε η πρόσοψη του κτιρίου με τα σύμβολα της νέας Κυπριακής Προεδρίας.

Πρόκειται για μια ιδιότυπη ιεροτελεστία που πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο.

Ο διάκοσμος είναι μια διαρκής υπενθύμιση του ποια χώρα από τις 27 βρίσκεται στο τιμόνι για το τρέχον εξάμηνο



Η ανάρτηση του ΠτΔ

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, δηλώνει ότι «Είμαστε πανέτοιμοι» σχετικά με την τελετή έναρξης Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τελευταίες προετοιμασίες ενόψει της τελετής έναρξης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα μπαίνουν στην τελική ευθεία, με τον στόχο μας ξεκάθαρο, για μια Ευρώπη πιο αυτόνομη και πιο ανοιχτή στον κόσμο. Περήφανοι για την ομάδα, τη δουλειά και την όλη προετοιμασία. Είμαστε πανέτοιμοι!»











Δείτε το σύμβολο της Κυπριακής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:







Πηγή: ΚΥΠΕ