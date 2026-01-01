«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα «Χ».

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», καταλήγει.


Πηγή: ΚΥΠΕ