«Συγχαρητήρια και θερμές ευχές στην Κύπρο, που αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια παραγωγική και επιτυχημένη προεδρία», αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην κοινωνική πλατφόρμα «Χ».

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», καταλήγει.





Congratulations & warm wishes to #Cyprus🇨🇾, taking over the @EUCouncil Presidency today, for a productive & successful #CY2026EU!



We look forward to working closely together for "an autonomous Union, open to the world" in the interest of the 🇪🇺& its citizens. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 1, 2026



Διαβάστε επίσης: Στο τιμόνι της ΕΕ η Κύπρος, από σήμερα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου





Πηγή: ΚΥΠΕ





