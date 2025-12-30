Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντήσει κατά πόσον συμφωνεί με την τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα περί προεκλογικών σκοπιμοτήτων στις επικρίσεις του Δημοκρατικού Κόμματος προς την κυβέρνηση, αναφέρει το ΡΙΚ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν οι δηλώσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας εκφράζουν τον ίδιο ή εάν αποτελούν τις προσωπικές τοποθετήσεις τους. Ζήτησε επίσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει στον ΔΗΚΟϊκό κόσμο, εάν πρόκειται για μία οργανωμένη επίθεση της κυβέρνησης εναντίον του ΔΗΚΟ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέλαβε τις επικρίσεις για κυβερνητική διγλωσσία ως προς το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τονίζοντας πως πρέπει να σταματήσουν οι συνεχείς δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε πως εντοπίζεται πρόβλημα στη διαβούλευση με το Προεδρικό, ενώ ξεκαθάρισε πως το τελευταίο διάστημα δεν έχει γίνει καμία απολύτως επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ηλεκτρική διασύνδεση.

