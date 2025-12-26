Την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύτπου συζήτησε, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, σε τηλεφωνική συνομιλία τους την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, οι δύο Υπουργοί τόνισαν τη σημασία διεξαγωγής μιας Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης σύντομα, για θέματα περιφερειακών εξελίξεων, περιλαμβανομένων και εκείνων της Μέσης Ανατολής.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου, εξέτασαν διμερή θέματα και αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακές εξελίξεις. Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την προθυμία τους για ενίσχυση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του είχε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος, με ανάρτησή του στο Χ, είπε ότι συμφώνησαν στη διεξαγωγή Τριμερούς Υπουργικής Συνάντησης στο Κάιρο το επόμενο διάστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ