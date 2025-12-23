Η νέα σύνθεση των Τομέων και Γραφείων Πολιτικής του ΑΚΕΛ

Με τη συμμετοχή πάνω από 420 ανθρώπων από το ΑΚΕΛ, την Κοινωνική Συμμαχία κι ευρύτερα τον προοδευτικό χώρο, συγκροτήθηκαν οι νέοι Τομείς και τα Γραφεία Πολιτικής του ΑΚΕΛ που έχουν την ευθύνη της παραγωγής πολιτικής και προγραμματικών προτάσεων σε κάθε πεδίο της δημόσιας ζωής. Η νέα σύνθεση των Τομέων και Γραφείων Πολιτικής του ΑΚΕΛ εγκρίθηκε στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.

Οι Τομείς και τα Γραφεία Πολιτικής του ΑΚΕΛ αποτελούν ένα νευραλγικό εργαλείο για την επεξεργασία των προγραμματικών προτάσεων που καταθέτει το ΑΚΕΛ σε όλα τα επίπεδα, την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, την σύνθεση ιδεών και απόψεων για όλα τα πεδία της κοινωνίας, της οικονομίας, των θεσμών και του κράτους. Στους Τομείς και τα Γραφεία Πολιτικής του ΑΚΕΛ συμμετέχουν μέλη του ΑΚΕΛ και της Κοινωνικής Συμμαχίας αλλά κι ανέντακτοι άνθρωποι από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Εκατοντάδες επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές από κοινωνικά κινήματα, συνδικαλιστές, επαγγελματίες, στελέχη μαζικών φορέων και οργανώσεων, εκλεγμένοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Βουλή, απαρτίζουν τους Τομείς και τα Γραφεία του ΑΚΕΛ, με ενισχυμένη μάλιστα την παρουσία των γυναικών και των νέων ανθρώπων.

Τομέας Κυπριακού

• Επικεφαλής: Σταύρη Καλοψιδιώτου

• Υπεύθυνος Γραφείου Επαναπροσέγγισης: Ηλίας Δημητρίου

• Υπεύθυνη Γραφείου Κυπριακού: Σταύρη Καλοψιδιώτου

Τομέας Οικονομίας

• Επικεφαλής: Χάρης Πολυκάρπου

• Υπεύθυνη Γραφείου Δημοσίων Οικονομικών & Προϋπολογισμού: Μαρία Ιωαννίδου

• Υπεύθυνη Γραφείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εμπορίου & Βιομηχανίας: Νικόλεττα Σοφόκλέους

• Υπεύθυνος Γραφείου Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Κύπρος Έλληνας

• Υπεύθυνος Γραφείου Συνεργατισμού: Πανίκος Χάμπας

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής

• Επικεφαλής: Ευανθία Σάββα

• Υπεύθυνη Γραφείου Δικαιωμάτων ΑμεΑ: Μαρίνα Ανδρέου

• Υπεύθυνη για ζητήματα Κοινωνικής Προστασίας: Ιωάννα Φικάρδου

• Υπεύθυνος Γραφείου Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων & Παθόντων: Γιώργος Βασιλείου

• Υπεύθυνη Γραφείου Στεγαστικής Πολιτικής: Ευανθία Σάββα

Τομέας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Πολιτικής

• Επικεφαλής: Βέρα Πολυκάρπου

• Υπεύθυνη Γραφείου Ευρωκοινοβουλίου: Σταύρη Καλοψιδιώτου

Τομέας Μεταφορών & Ναυτιλίας

• Επικεφαλής: Βαλεντίνος Φακοντής

• Υπεύθυνη Γραφείου Μεταφορών: Νάντια Κυρίτση

Τομέας Βιώσιμης Ανάπτυξης & Αειφορίας

• Επικεφαλής: Χριστίνα Νικολάου

• Υπεύθυνος Γραφείου Ενέργειας: Βάκης Χαραλάμπους

• Υπεύθυνη Γραφείου Περιβάλλοντος: Χριστίνα Νικολάου

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Επικεφαλής: Χρύσανθος Ζανέττος

• Υπεύθυνος Γραφείου Δήμων: Χρύσανθος Ζανέττος

• Υπεύθυνος Γραφείου Κοινοτήτων: Μάριος Παναγή

Τομέας Δικαιοσύνης & Θεσμών

• Επικεφαλής: Ανδρέας Πασουρτίδης

Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Ελευθεριών

• Επικεφαλής: Μαρίνα Σάββα

• Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας των Φύλων: Ελένη Ευαγόρου

• Υπεύθυνη Γραφείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: Μαρίνα Νικολάου

• Υπεύθυνη για θέματα ΛΟΑΤΚΙ: Κατερίνα Νεοφύτου

Τομέας Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

• Επικεφαλής: Χρίστος Χριστοφίδης

• Υπεύθυνος Γραφείου Πολιτισμού: Κώστας Κώστα

• Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού: Απόστολος Τσακιστός

Τομέας Υγείας

• Επικεφαλής: Άθως Γεωργίου

Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας

• Επικεφαλής: Άγγελος Κασσιανός

• Υπεύθυνος Γραφείου Τηλεπικοινωνιών: Λεόντιος Φιλοθέου

Πηγή: ΚΥΠΕ