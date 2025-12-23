Με έντονη δυναμική και ξεκάθαρο πολιτικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο 2025–2026, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) Γενικές Συνελεύσεις Φοιτητικών Ενώσεων σε ισάριθμους χώρους σπουδών.

Τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων καταγράφουν με σαφήνεια την πρωτιά της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία, η οποία αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά κυρίαρχη δύναμη στο φοιτητικό γίγνεσθαι, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τη φοιτητική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις της Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία υπερψηφίστηκαν και υιοθετήθηκαν σε 10 από τις 12 Φοιτητικές Ενώσεις, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεπή πολιτική της παρουσία, τη σοβαρότητα των θέσεών της και την απήχησή της στις πραγματικές ανησυχίες των φοιτητών.











Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η στήριξη που καταγράφηκε στα ψηφίσματα που αφορούν τα φοιτητικά ζητήματα και το Κυπριακό, όπου οι θέσεις της Πρωτοπορίας έτυχαν αποδοχής που αγγίζει το 65%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων παρατάξεων. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν απλώς αριθμητική υπεροχή, αλλά αναδεικνύουν ουσιαστική πολιτική επιρροή και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του φοιτητικού λόγου.

Σε ανακοίνωσή της, η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία τονίζει ότι τα αποτελέσματα των Γενικών Συνελεύσεων συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης και χρίσμα αγώνα από τους ίδιους τους φοιτητές, ενισχύοντας την ευθύνη για συνέχιση των παρεμβάσεων και των διεκδικήσεων με στόχο μια σύγχρονη, ποιοτική και πρέπουσα τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία ευχαριστεί κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή που συμμετείχε ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις και στήριξε τις θέσεις της, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει καθημερινά, μέσα από τις τοπικές της επιτροπές, να δίνει τη μάχη για τα δικαιώματα των φοιτητών, αντάξια της εμπιστοσύνης που της αποδόθηκε.



