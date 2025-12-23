Τα πορίσματα της για δύο υποθέσεις που διερευνά, που αφορούν το βιβλίο «Κράτος Μαφία» και το Τμήμα Φορολογίας θα εκδώσει το πρώτο δίμηνο του 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Αρχής Χάρης Πογιατζής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πογιατζής είπε ότι εντός Ιανουαρίου αναμένεται να εκδοθεί το πόρισμα της Αρχής για το Τμήμα Φορολογίας το οποίο θα αφορά παλαιές υποθέσεις του Τμήματος.

Είπε ακόμη ότι αναμένεται εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της Αρχής για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Τέλος, ο κ. Πογιατζής είπε ότι δεν μπορεί να αναφερθεί σε άλλες υποθέσεις και πρόσθεσε πως απόφαση της Αρχής είναι πλέον να βγάζει ανακοινώσεις όταν θα ολοκληρώνεται η διερεύνηση μιας υπόθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ