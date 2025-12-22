Η Ολομέλεια ομόφωνα ενέκρινε τη Δευτέρα σχέδιο Ψηφίσματος για την καταδίκη της σφαγής των Ασσυρίων. Το σχέδιο κατατέθηκε από τον Μεμονωμένο Σοσιαλιστή Βουλευτή Κωστή Ευσταθίου.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ευσταθίου μίλησε για ένα τραγικό γεγονός που αφορά τη γενοκτονία κάποιων αδελφών μας, οι οποίοι δεν είναι και πολύ μακριά από την Κύπρο.

"Αναγνωρίζουμε σήμερα και καταδικάζουμε τη γενοκτονία των Ασσύριων, η οποία συμπλήρωσε με τον πλέον αιματηρό και απάνθρωπο τρόπο τη γενοκτονική τριλογία εξόντωσης, των χριστιανικών μειονοτήτων των Αρμενίων, των Ποντίων Ελλήνων και Ασσυρίων", ανέφερε.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για λαούς οι οποίοι διακρίθηκαν για τους σπουδαίους πολιτισμούς που ανέπτυξαν , αυτούς των Ασσυρίων της Νινεύϊ, της Βαβυλώνας, και που ανέπτυξαν επίσης την φιλοσοφία, την αστρονομία, τα μαθηματικά, τον πολεοδομικό σχεδιασμό χιλιάδες χρόνια πριν.

Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου για την Κύπρο το θέμα παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και σημασία αφού 300 ασκητές του όρου Αλαμανός στην Συροπαλαιστίνη, καταδιωκόμενοι από τις αραβικές επιδρομές, βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο και λάμπρυναν το νησί μας και είναι οι λεγόμενοι Αλαμανοί.

Έκανε λεπτομερή ιστορική αναδρομή στις διώξεις και σφαγές τους από τους Οθωμανούς και στη γενοκτονία το 1933, με την ίδια τακτική με την γενοκτονία των Αρμενίων και Ποντίων, δηλαδή μαζικές σφαγές, πορείες θανάτου χωρίς τροφή και νερό, επιδρομές, βιασμούς και πώληση στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.

"Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας θύμα εθνοκάθαρσης αναγνωρίζει σήμερα και καταδικάζει τη γενοκτονία των Ασσυρίων, κηρύσσοντας ταυτόχρονα την εβδόμη Αυγούστου ως ημέρα μνήμη της γενοκτονίας. Στις 07/08/1933 έλαβαν χώρα μαζικές σφαγές στον ιδρυθέν κράτος του Ιράκ, κλείνοντας έτσι την αυλαία αίματος διωγμών, καταπιέσεων και σφαγών με θύματα λαούς", ανέφερε ο Βουλευτής.

Την πρωτοβουλία εξήραν όλα τα κόμματα.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου μίλησε για νηφαλιότητα και θεσμική πληρότητα με την οποία προσεγγίστηκε από τον κ. Ευσταθίου ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα.

"Με τη σημερινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων τοποθετείται αυτή η απόφαση καθαρά στο ευρωπαϊκό γήπεδο, στο γήπεδο της μνήμης αντί της λήθης, της αλήθειας αντί της άρνησης, της συμφιλίωσης που περνά μέσα από την αναγνώριση και όχι μέσα από τη σιωπή. Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε πάνω στη λήθη των εγκλημάτων του παρελθόντος, αλλά πάνω στη γενναία αναμέτρηση με αυτά", ανέφερε.

Παράλληλα είπε ότι στη σημερινή Κύπρο μία μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση με αυτή την προσέγγιση και αναφέρθηκε "σε νεαρούς που χαιρετούν με ναζιστικό χαιρετισμό και χρησιμοποιούν αγκυλωτούς σταυρούς".

Συγχαρητήρια στον κ. Ευσταθίου έδωσε ο Γιώργος Λουκαίδης του ΑΚΕΛ λέγοντας ότι το κόμμα του στηρίζει το ψήφισμα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια γιατί ο Κωστής Ευσταθίου "με το λόγο και την γραφή του ανοίγει δρόμους για το Κοινοβούλιο και την πατρίδα μας".

Στο ίδιο μήκος κύματος η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου που μίλησε για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, εύστοχη και άκρως δημοκρατική.

Ο Προεδρεύων Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι τα όσα ανέφερε ο κ. Ευσταθίου είναι ιστορικά και βαρυσήμαντα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης ευχαρίστησε τον κ. Ευσταθίου γιατί αναφέρθηκε και στους Μαρωνίτες που εκδιώχθηκαν και ήρθαν κατά χιλιάδες στην Κύπρο και μετά την τουρκική εισβολή προσφυγοποιήθηκαν.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου αναφέρθηκε στην ιστορία των Ασσυρίων που την έμαθε από φίλο του Ασσύριο λέγοντας ότι τα βάσανα που πέρασαν είναι πολλά.

Πηγή: ΚΥΠΕ

