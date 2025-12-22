Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ, Γιώργος Βαρνάβα, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Πρωτοσελίδο» του Σίγμα, μίλησε αναφορικά με την προθυμία του να συμπορευθεί μαζί με το Δημοκρατικό Κόμμα. Παράλληλα, ο ίδιος εξαπέλυσε πυρά κατά του Σιζόπουλου, αλλά και προς την ηγεσία του κόμματος. Την ίδια ώρα σχολίασε με αρνητικό πρόσημο την παρουσία νέων προσώπων για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.



Η συμπόρευση του και η μη υποβολή υποψηφιότητας



Κατά την παρουσία του στην εκπομπή ο Βαρνάβα ανέφερε αρχικά ότι δεν θα προσχωρήσει στο ΔΗΚΟ, αλλά θα «συμπορευθεί μαζί με το κόμμα».

«Το έχω δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είμαι μέλος, αλλά θα βοηθήσω στην προεκλογική εκστρατεία» του Δημοκρατικού Κόμματος. Ακολούθως, πρόσθεσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι «λόγοι» τους οποίους έχει ο ίδιος καταγράψει σε δήλωση του.



Σε ερώτηση σχετικά με το γεγονός ότι δεν θέλει να κατέλθει ως υποψήφιος με το ΔΗΚΟ ο Βαρνάβα δήλωσε ότι «Θεωρώ ότι 15 ολόκληρα χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι αρκετά». Την παρούσα φάση ανέφερε επίσης ότι «δεν θέλει» να είναι υποψήφιος με το ΔΗΚΟ, αφού το έγινε πρόταση και από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, και επανέλαβε ότι δεν είναι επιθυμία του.



Στη συνέχεια ο ίδιος υπενθύμισε το γεγονός ότι το όνομα του είναι ταυτισμένο με την ΕΔΕΚ. Τόνισε συγκεκριμένα «Από 10 χρονών, προσωπικά και η οικογένεια μου ολόκληρη, είχαμε ενταχθεί στο κίνημα σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τότε Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, μέχρι και τον Μάρτη του 2023, όπου αποφάσισα την αποχώρηση μου».



«Δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε ένα τέτοιο κόμμα»



«Είχα προχωρήσει σε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς εναντίον του τότε Προέδρου του κινήματος, στον οποίο υπήρχε η πιθανότητα να εμπλέκεται σε μια υπόθεση διαφθοράς» υπογράμμισε ακολούθως. «Δεν ήταν δυνατό να καταγγέλλω τον Πρόεδρο του κινήματος και να προσπαθώ να καταθέσω και να πείσω ότι ο ίδιος, ενδεχομένως, να ήταν μπλεγμένος σε μια πράξη διαφθοράς». Επίσης, είπε ότι «η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τον εξοστρακισμό από το κίνημα όλων των πρωτοκλασάτων στελεχών» ήταν μια μέθοδος, η οποία κατά τον Βαρνάβα είχε ως στόχο την επικράτηση «ενός ατόμου παρά οι πολλοί».



«Βασισμένος σε όλα αυτά τα δεδομένα δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε ένα τέτοιο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά στη συνέχεια. «Όταν ανέλαβε ο νέος Πρόεδρος αναμέναμε όλοι οι συναγωνιστές, ότι θα λαμβάνονταν πρωτοβουλίες», ανέφερε επίσης.



Η ανύπαρκτη επαφή και οι κατηγορίες στο «Συνέδριο Ενότητας»



Σε ερώτηση σχετικά με το αν είχε τηλεφωνική επαφή με τον νέο Πρόεδρου του κόμματος είπε «Καθόλου» ενώ δήλωσε στη συνέχεια «Στελέχη της Επαρχίας Αμμοχώστου σε συνάντηση που είχαν μαζί του, τον προέτρεψαν ότι θα έπρεπε να έρθει σε επαφή μαζί μου, αλλά και με άλλα μέλη». Υπογράμμισε ακόμη ότι «Προσωπικά του άνοιξα την πόρτα του κ. Αναστασίου για να υπάρξει μια συνάντηση. Σε συνομιλία με γραπτά μηνύματα, όπου ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι λανθασμένα δεν είχαμε συναντηθεί προγενέστερα και απολογείτο». «Του απάντησα ότι αν θέλεις να συναντηθούμε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα» είπε ακολούθως.



«Μας κάλεσαν στις 9 Νοεμβρίου στο συνέδρια Ενότητας», αλλά όπως επανέλαβε ο ίδιος ότι «στην πραγματικότητα δεν υπήρχε πρωτοβουλία». Στο συγκεκριμένο συνέδριο «ο κ. Σιζόπουλος κατηγορούσε εμάς και άλλοι να το ακούν, να μην το σταματούν και να τον χειροκροτούν».



Η επιλογή για συμπόρευση με το ΔΗΚΟ



Όσον αφορά την απόφαση για τη συμπόρευση με το ΔΗΚΟ, ο Βαρνάβα είπε ότι «ως πολιτικό ον θέλω να έχω άποψη». Πρόσθεσε λέγοντας ότι «το ΔΗΚΟ είναι ο πιο κοντινός πολιτικός χώρος σε σχέση με την ΕΔΕΚ». Εξάλλου κατά τον ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα «Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στην ίδια πολιτική ομάδα».



Σε άλλη ερώτηση σχετικά με την επιλογή ένταξης του ιδίου στο ΑΚΕΛ ο Βαρνάβα είπε «Το πλησιέστερο πολιτικό κόμμα ήταν το ΔΗΚΟ».

«Βλέπουμε σήμερα το κέντρο να διαλύεται, να αποδυναμώνεται, ενώ οι όλες πολιτικές δυνάμεις έχουν απώλειες» τόνισε ακολούθως. «Εγώ πιστεύω στο κεντρώο χώρο και για αυτό τον λόγο θα συμμετέχω σε αυτή τη προσπάθεια».



«Δεν είμαι θιασώτης του απολιτίκ»

Σε ερώτηση αναφορικά με την παρουσία νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026 είπε ότι «Δεν είμαι θιασώτης του απολιτίκ». «Συμμετέχω στην πολιτική ζωή του τόπου πάρα πολλά χρονιά και η ουσία είναι να καταθέτεις προτάσεις και όχι απλώς να λες ότι υπάρχουν προβλήματα» δήλωσε συμπερασματικά.







