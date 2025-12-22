Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η πολιτική σκηνή της Κύπρου άφησε για λίγο τα έδρανα και τα τηλεοπτικά πάνελ και φόρεσε αθλητικά παπούτσια. Σε μια σπάνια –και μάλλον υγιεινή– σύμπτωση, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ «κατέβηκαν στο γήπεδο», δίνοντας το σύνθημα για προθέρμανση ενόψει… Βουλευτικών Εκλογών.

Το ΑΚΕΛ διοργάνωσε γιορτινό Fun Day με αγώνα φούτσαλ, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι πολλές ομάδες, ένας σκοπός και μεγάλη αγάπη μπορούν να συνυπάρξουν – ειδικά όταν ο στόχος είναι η στήριξη της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’. Μέλη και στελέχη έπαιξαν μπάλα, απέδειξαν ότι έχουν αντοχές και σκόραραν στο παιχνίδι της Αλληλεγγύης. Ξεχώρισε η αποβολή (επιδίωξη) του ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου με ...κόκκινη κάρτα.









Την ίδια ώρα, σε άλλη «αγωνιστική», στελέχη του ΔΗΣΥ σε εκδήλωση στο Πάρε Δώσε για τα Μικρά Παιδιά στο Πάρκο Ακρόπολης δοκίμαζαν και αυτοί τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες, αποδεικνύοντας ότι η προεκλογική περίοδος απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Γιατί άλλο να τρέχεις στις περιοδείες και άλλο να τρέχεις για την μπάλα – αν και και τα δύο χρειάζονται ανάσα στο τέλος.

Ανάμεσα στα σουτ και τα χαμόγελα, ξεχώρισαν και οι παράλληλες φιλανθρωπικές δράσεις, με οργανώσεις και εθελοντές να δείχνουν ότι, τουλάχιστον εκτός Βουλής, η συνεργασία είναι εφικτή.

