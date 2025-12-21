Στόχος της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει της επίσκεψής του τη Δευτέρα στο Ισραήλ και της συμμετοχής του στην τριμερή συνάντηση.

Κληθείς στο περιθώριο της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στα Λεύκαρα, να σχολιάσει την επίσκεψη του αύριο στο Ισραήλ και τη συμμετοχή του στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την χαρακτήρισε «μια πολύ σημαντική επίσκεψη» και πρόσθεσε ότι «θα υπάρξουν πρώτα διμερείς συναντήσεις με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της χώρας σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της καινοτομίας, του τουρισμού».

Αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλά θέματα σε διμερές επίπεδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ενημερώθηκε πως «υπάρχουν 186 πτήσεις σε μια βδομάδα από και προς το Ισραήλ» και πρόσθεσε πως «αυτό είναι ενδεικτικό των σχέσεων των δύο χωρών».

«Και κάτι που είδα σήμερα είναι ότι αρκετοί από τους επισκέπτες σήμερα προέρχονται από το Ισραήλ», σημείωσε.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, θα ακολουθήσει, στο Ισραήλ, η 10η τριμερής συνάντηση, η οποία «μέσα από τις συζητήσεις στόχο έχει να πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία, πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης, να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Ανέφερε ότι επειδή αυτή η συνάντηση λαμβάνει χώρα πολύ λίγες μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «θα έχουμε εδώ κατά την Προεδρία το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Απριλίου, όπου θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα έργα - έργα πλέον και όχι απλά λόγια και δηλώσεις- από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την περιοχή».

«Είναι αυτοί οι στόχοι που έχουμε, μέσα από αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλα κράτη της περιοχής, για να ενισχύσουμε πραγματικά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», κατέληξε.

