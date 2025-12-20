Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

"Η Κυβέρνηση είναι μία, η πολιτική που ακολουθείται είναι μία και καθορίζεται από τα όσα έχουν ανακοινώσει αμέσως μετά την πρόσφατη διακυβερνητική Σύνοδο στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας» είπε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ο κύριος Βίκτωρας Παπαδόπουλος απάντησε ότι οι δηλώσεις και ανακοινώσεις Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη είναι σαφέστατες και τις διατύπωσαν οι ίδιοι.

Tι είπε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ

Υπενθυμίζεται ότι, ο κύριος Παπαδόπουλος εξέφρασε ανησυχία, ότι το έργο θα οδηγηθεί σε κατάρρευση και πρόσθεσε ότι αν αυτό συμβεί θα αποτελεί τεράστια νίκη για την Τουρκία και τη χειρότερη γεωπολιτική ήττα της Κύπρου, από τους S-300.

Κατηγορώντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι δεν απάντησε σε επιστολή του, ο Νικόλας Παπαδόπουλος τον κάλεσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να υλοποιήσει τις συμφωνίες που υπέγραψε.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ διερωτήθηκε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφωνεί με τον υπουργό Ενέργειας ο οποίος αναφέρει ότι το έργο είναι βιώσιμο ή τον υπουργό Οικονομικών, που κανένας - όπως είπε - δεν καταλαβαίνει, ο οποίος υποστηρίζει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε ότι ο Μάκης Κεραυνός, με μανδύες πατριωτισμού, χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το ΔΗΚΟ, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση με πολιτικό κόστος.

Ο κύριος Παπαδόπουλος διερωτήθηκε, επίσης, αν μόνος υπεύθυνος είναι ο Μάκης Κεραυνός, ενώ είναι ανεύθυνοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας, οι οποίοι στηρίζουν το έργο.

Πηγή: ΡΙΚ