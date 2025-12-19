Επιθυμούμε, τόσο πολιτικά, όσο και στρατιωτικά, η Κύπρος να συνεχίσει να αποτελεί έναν φερέγγυο και σταθερό συνεργάτη για τους φίλους και εταίρους μας, τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας του λαού μας, ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, σε χαιρετισμό του κατά την ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού.

Επεσήμανε πως η Κυβέρνηση και το Υπουργείο έχουν επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία και την εμβάθυνση συνεργασιών με φίλες χώρες στηρίζοντας διαχρονικά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το εργαλείο SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης των διαπιστωμένων αμυντικών αναγκών των κρατών-μελών, σε μια περίοδο κατά την οποία η προώθηση εξοπλιστικών προγραμμάτων και η υλοποίηση κοινών προμηθειών καθίστανται κατεπείγουσες, ενώ πέραν των πόρων που θα προέλθουν από το ευρωπαϊκό δανειοδοτικό πρόγραμμα, με στόχο την εξυπηρέτηση της αμυντικής στρατηγικής, συνεχίζεται η υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος, το οποίο παραμένει ευέλικτο, ώστε να δύναται να ενσωματώσει νέες εξελίξεις και τεχνολογίες.

O κ. Πάλμας εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμηση της Πολιτείας προς το σύνολο των αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, «οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης, βαθιά επαγγελματική συνείδηση και αταλάντευτη προσήλωση εκτελούν την αποστολή τους υπό απαιτητικές και συχνά δυσμενείς συνθήκες», προσθέτοντας ότι έχει πλήρη γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους.

«Για το Υπουργείο Άμυνας το προσωπικό μας και ιδιαιτέρως οι αξιωματικοί, αποτελούν τη βάση της δομής της Εθνικής Φρουράς και καταλυτικό παράγοντα για την εκτέλεση της αποστολής της, ως προασπιστή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από την ίδρυση του Κυπριακού Στρατού το 1960 και της Εθνικής Φρουράς, τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Κύπριος αξιωματικός αποτέλεσε διαχρονικά τον βασικό πυλώνα υλοποίησης της αποστολής του στρατεύματος.

Σήμερα, η αποστολή αυτή ασκείται μέσα σε ένα περιβάλλον σαφώς πιο απαιτητικό και πολυσύνθετο, συνέχισε, σημειώνοντας πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζονται από αστάθεια, ταχύτατες και συχνά απρόβλεπτες μεταβολές, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια μια διαρκή και δυναμική πρόκληση.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής της θέσης, οφείλει να διατηρεί ένοπλες δυνάμεις υψηλού επιπέδου, με έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Στη σύγχρονη εποχή, η Εθνική Φρουρά καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και ρευστό περιβάλλον ασφάλειας, το οποίο επιβάλλει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση και διαρκή προσαρμοστικότητα", ανέφερε.

"Οφείλει να διαθέτει αυξημένη τεχνογνωσία, να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά σύνθετες, υβριδικές και ασύμμετρες απειλές, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας και ουσιαστικής συνεργασίας με φίλες χώρες», επεσήμανε.

Ακολούθως, ο κ. Πάλμας εξέφρασε την ιδιαίτερή του ικανοποίηση και υπερηφάνεια ως πολιτικός προϊστάμενος «για το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και την αξιοπιστία και τη σταθερότητα με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των αξιωματικών επιτελεί το έργο της».

«Η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την αξία της συνεισφοράς σας, συνεχίζει να εργάζεται ώστε να διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση του έργου σας. Η βελτίωση των υποδομών, η ενίσχυση των επιχειρησιακών μέσων, η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποστήριξης και η παροχή σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης αποτελούν κεντρικές μας προτεραιότητες. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσία του προσωπικού, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα αναγνωρίζει έμπρακτα την αξία της προσφοράς του», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Άμυνας, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και τη διαχρονικότητα του ζητήματος της μη ομαλής και μη φυσιολογικής ανέλιξης μεγάλου αριθμού αξιωματικών και υπαξιωματικών, κατέβαλε για μεγάλο χρονικό διάστημα συντονισμένες προσπάθειες για την εξεύρεση βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, το Υπουργείο έχει, μεταξύ άλλων, επιτύχει την αναπροσαρμογή και την προσθήκη πρόσθετων οργανικών θέσεων για Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και ΣΥΠ στον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2025, εκ των οποίων προέκυψαν συνολικά 149 θέσεις προαγωγών αξιωματικών, 227 θέσεις υπαξιωματικών και 316 θέσεις Συμβασιούχων Υπαξιωματικών, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση των βαθμών και στη βελτίωση της υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού.

Διευκρίνισε ότι οι θέσεις που προέκυψαν από τις πρόσθετες οργανικές θέσεις ανά βαθμό, καλύπτονται αποκλειστικά από εξοικονομήσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας, χωρίς να συνεπάγονται οποιοδήποτε επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, ενώ εν προκειμένω, για τους αξιωματικούς, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας ανέλιξης τους, έχει προταθεί ανάλογη πρακτική και για τα αμέσως επόμενα έτη.

Συμπλήρωσε ότι, παράλληλα, το Υπουργείο εργάζεται για τη μετεξέλιξη του θεσμού των ΣΥΟΠ, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων διεκδίκησης μόνιμων θέσεων, ενισχύοντας τόσο την επαγγελματική προοπτική του προσωπικού όσο και τη θεσμική σταθερότητα της Εθνικής Φρουράς, προσπάθεια που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού, ώστε να καταστεί βιώσιμος και πιο ελκυστικός, δεδομένου ότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς.

Είπε ακόμη ότι το Υπουργείο έχει επίσης επιτύχει, έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες, συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο πρότασης, η οποία αφορά την ασφαλιστική κάλυψη και την παροχή επιδομάτων προς μέλη του Στρατού που εκτελούν επικίνδυνα καθήκοντα, ως αντιστάθμιση του κινδύνου που αναλαμβάνουν, ενώ επιπλέον, για πρώτη φορά από συστάσεως της Εθνικής Φρουράς, θεσμοθετήθηκε το επίδομα πλεύσης για τα μέλη πληρωμάτων πολεμικών πλοίων, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υφίστατο ως θεσμοθετημένη παροχή.

«Αντλώντας δύναμη από το προσωπικό μας και από το διαχρονικά διαπιστωμένο υψηλό τους φρόνημα, εργαζόμαστε καθημερινά για να ενισχύσουμε την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αναβαθμίσουμε την επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς και να διασφαλίσουμε ότι τα στελέχη μας διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα, την εκπαίδευση και την υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ασφαλώς πολλά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και, σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο συνεχίζει να προωθεί πολιτικές που ενισχύουν την ευημερία, την ασφάλεια και τη στήριξη των στελεχών, «αναγνωρίζοντας ότι η ισχυρή και αξιόμαχη Εθνική Φρουρά αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη της πατρίδας μας. Σε μια ημικατεχόμενη για περισσότερα από πενήντα χρόνια πατρίδα, και με την τουρκική απειλή να βρίσκεται διαρκώς παρούσα, αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πράξουμε».

Τόνισε ακόμη πως «επιθυμούμε, τόσο πολιτικά, όσο και στρατιωτικά, η Κύπρος να συνεχίσει να αποτελεί έναν φερέγγυο και σταθερό συνεργάτη για τους φίλους και εταίρους μας, τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας του λαού μας».

«Με αυτές τις σκέψεις, και διαβεβαιώνοντάς σας ότι η Πολιτεία θα βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό σας στο έργο που επιτελείτε για την προώθηση των κοινών μας στόχων, θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μία φορά τις θερμές μου ευχαριστίες για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην ετήσια Συνέλευση του Συνδέσμου Αξιωματικών του Κυπριακού Στρατού και να σας ευχηθώ γόνιμο διάλογο και παραγωγικές αποφάσεις προς όφελος των μελών και της Εθνικής Φρουράς», κατέληξε ο κ. Πάλμας.

