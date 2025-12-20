Την εμπειρία των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη, τις μεγάλες αντιφάσεις της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τη συμφωνία Mercosur, αλλά και κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας της έκφρασης, ανέπτυξε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στην Κύπρο.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι, παρότι συνήθως συμμετέχει στις εκπομπές από τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο, αυτή τη φορά βρέθηκε στο στούντιο λόγω της επιστροφής του στη Λευκωσία, μετά από νυχτερινό ταξίδι από το Στρασβούργο. Όπως σημείωσε, αν και λυπήθηκε που δεν βρισκόταν στις Βρυξέλλες τις ημέρες των μεγάλων αγροτικών κινητοποιήσεων, είχε ζήσει ανάλογο κλίμα και στο Στρασβούργο, όπου επίσης πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαμαρτυρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε σύνθημα που κυριάρχησε στα πανό των αγροτών στο Στρασβούργο και, όπως είπε, συμπυκνώνει την αγωνία τους: «Το τέλος μας, η πείνα σας». Ένα σύνθημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτυπώνει την προειδοποίηση των αγροτών προς τις ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι οι πολιτικές που οδηγούν στη διάλυση του πρωτογενούς τομέα θα έχουν τελικά συνέπειες για ολόκληρη την κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ εξήγησε τι σημαίνει η συμφωνία Mercosur, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική. Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη, οι διαπραγματεύσεις της οποίας ξεκίνησαν ήδη από το 1999 και σήμερα βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση. Οι Ευρωπαίοι αγρότες, τόνισε, προειδοποιούν ότι η συμφωνία αυτή θα πλήξει σοβαρά τα εισοδήματά τους, τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και συνολικά τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συμφωνία αφορά άμεσα και τους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή προϊόντων που δεν θα πληρούν τα αυστηρά υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλονται στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ευρωπαίοι αγρότες καλούνται να μειώσουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, να στραφούν σε πιο ακριβές βιολογικές πρακτικές και να επωμιστούν σημαντικό κόστος, την ίδια στιγμή που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι στις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα τηρούνται αντίστοιχοι κανόνες.

Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι το αποτέλεσμα θα είναι φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα, αλλά εις βάρος τόσο των Ευρωπαίων αγροτών όσο και της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Αναφερόμενος ειδικά στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι, παρότι για τον μέσο πολίτη τα ζητήματα αυτά μοιάζουν μακρινά, στην πραγματικότητα η χώρα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης, της απόλυτης εξάρτησης από εισαγωγές σιτηρών, καυσίμων και λιπασμάτων, αλλά και της έλλειψης στρατηγικών αποθεμάτων, μετά τη διάλυση θεσμών όπως η Επιτροπή Σιτηρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις δεν είναι τυχαίες, αλλά αποτελούν αντίδραση σε μια συνολική πολιτική που υπονομεύει τον πρωτογενή τομέα. Αναφερόμενος στις ευθύνες, τόνισε ότι η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε τη συμφωνία Mercosur, ενώ 431 ευρωβουλευτές από τη δεξιά, τους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους και την ακροδεξιά την υπερψήφισαν, γεγονός που τους καθιστά υπόλογους απέναντι στους Ευρωπαίους αγρότες.

Όπως σημείωσε, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρόεδρός της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχεδίαζαν να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή της συμφωνίας, οι μαζικές κινητοποιήσεις φαίνεται να έφεραν προσωρινή αναβολή, επιβεβαιώνοντας –κατά τον ίδιο– ότι οι κοινωνικοί αγώνες μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ακόμη και με ορισμένες ρήτρες προστασίας που επιχειρεί να εισαγάγει το Ευρωκοινοβούλιο, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η εισαγωγή φθηνών προϊόντων χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για τη δημόσια υγεία.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργίου άσκησε κριτική στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι στον υπό συζήτηση πολυετή δημοσιονομικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028–2034 η Κοινή Αγροτική Πολιτική υπολείπεται κατά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, όπως και οι τομείς της υγείας και της παιδείας, την ώρα που αυξάνονται δραστικά οι δαπάνες για εξοπλισμούς.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Ουκρανίας, τόνισε ότι η απόφαση για χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ συνιστά, στην πράξη, χρήματα «δοσμένα και αγύριστα», ενώ χαρακτήρισε αμφιλεγόμενο το αφήγημα ότι η Ουκρανία θα αποζημιωθεί μελλοντικά από τη Ρωσία και θα επιστρέψει τα χρήματα. Στο ίδιο πλαίσιο, έθεσε ζήτημα ίσων μέτρων και σταθμών, αναφέροντας ότι έχει καταθέσει ερώτημα για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαιτήσει αποζημιώσεις και από το Ισραήλ για την καταστροφή της Γάζας, όπως ζητά από τη Ρωσία στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ στάθηκε επίσης στην πρωτοβουλία «My Voice, My Choice», η οποία στοχεύει στη στήριξη των γυναικών που στερούνται το δικαίωμα στην άμβλωση στις χώρες τους. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών που συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές, κυρίως σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Μάλτα και η Τσεχία. Η πρόταση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ειδικό ταμείο, ώστε γυναίκες που δεν μπορούν να προχωρήσουν νόμιμα σε άμβλωση στη χώρα τους, ακόμη και όταν κινδυνεύει η ζωή τους, να μπορούν να μεταβούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι πρόκειται για διασφάλιση ενός θεμελιώδους ανθρώπινου και γυναικείου δικαιώματος, παρά τις αντιδράσεις συντηρητικών κύκλων.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επίθεση κατά του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, την οποία χαρακτήρισε απολύτως καταδικαστέα. Υπογράμμισε ότι, ακόμη και αν κάποιος ενοχλείται από καλλιτεχνικά έργα ή συμβολισμούς, το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης είναι απαραβίαστο, εκτός εάν ένα έργο υποκινεί μίσος ή βία, κάτι που, όπως είπε, δεν διαπίστωσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τον ίδιο, τέτοια περιστατικά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο κοινωνικού εκφασισμού και αυταρχισμού, που απειλεί την καλλιτεχνική, πνευματική και δημοκρατική ελευθερία.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Γεωργίου σημείωσε ότι η παρουσία και η παρέμβαση Κυπρίων ευρωβουλευτών στα μέσα ενημέρωσης αποτελεί μέρος ενός αισθήματος καθήκοντος προς την κοινωνία και τη χώρα, διαβεβαιώνοντας ότι το ΑΚΕΛ θα συμβάλει δημιουργικά και κριτικά στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις προτεραιότητες της επερχόμενης κυπριακής προεδρίας, με σαφείς πολιτικές και ιδεολογικές γραμμές.