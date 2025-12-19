Το ΑΚΕΛ μέσω ανακοίνωσης έδωσε τη δική της οπτική για το χθεσινό γεγονός σχετικά με την επίθεση με κροτίδες στο σπίτι του γνωστού ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, του οποίου τα εικαστικά έργα έγιναν στο παρελθόν, αλλά και πρόσφατα ζήτημα έντονης διαμάχης στη δημόσια σφαίρα. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ αναφέρεται στην ακροδεξιά, και παράλληλα εξαπολύει πυρά κατά της παρούσας κυβέρνησης.



Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για την επίθεση στο σπίτι του Γαβριήλ:



«Η χθεσινή επίθεση εκφοβισμού στο σπίτι του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ όπως και το τρίτο κρούσμα ναζιστικών χαιρετισμών σε σχολεία έρχονται να προστεθούν σε όλα τα άλλα κρούσματα ακροδεξιάς δράσης που κλιμακώνονται συνεχώς. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αφυπνίσει κάθε δημοκρατικό Κύπριο. Η χώρα μας είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της φασιστικής ακροδεξιάς που γίνεται καθημερινά πιο επιθετική και απειλεί να ξανακαταστρέψει τον τόπο.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και των θεσμών είναι τεράστιες. Το Υπουργείο Παιδείας δεν συγκινείται να πάρει μέτρα για τη δράση της ακροδεξιάς μέσα στα σχολεία. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού ακόμα δεν ένιωσε την ανάγκη να πει μία λέξη για την οργανωμένη στοχοποίηση ενός καλλιτέχνη. Οι αστυνομικές αρχές δεν οδήγησαν κανένα ενώπιον της Δικαιοσύνης για τη φασιστική επίθεση στις Λαϊκές Οργανώσεις Λακατάμιας, για δεκάδες άλλα περιστατικά ρατσιστικής αλλά και κραυγαλέας ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα πιο μεγάλες είναι οι πολιτικές ευθύνες της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού που πλέον έχει περάσει ανοιχτά στην πλευρά του ΕΛΑΜ και διαγωνίζονται σε ακρότητες.

Το ΑΚΕΛ υπενθυμίζει ότι εδώ και χρόνια προειδοποιούσε για την άνοδο της ακροδεξιάς και τους κινδύνους από την κανονικοποίηση της κοινοβουλευτικής της πτέρυγας. Υπενθυμίζει επίσης ότι η ακροδεξιά και το μίσος της, αργά ή γρήγορα, στρέφεται εναντίον όλων. Όλοι οι Κύπριοι και οι Κύπριες που συναισθάνονται σε ποια επικίνδυνα μονοπάτια οδηγείται η κυπριακή κοινωνία έχουμε χρέος να ενώσουμε δυνάμεις για υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να προασπιστούμε τη Δημοκρατία στον τόπο μας».



