Τερματίζεται η διερεύνηση της ανώνυμης καταγγελίας που κατατέθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και αφορούσε φερόμενη μη ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων από εν ενεργεία αξιωματούχο.

Σε ανακοίνωσή της, η Αρχή διευκρινίζει ότι η αρμοδιότητα για την εξέταση πιθανών υποθέσεων κακοδιαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Ως εκ τούτου, η καταγγελία διαβιβάστηκε στην EPPO για τις προβλεπόμενες περαιτέρω ενέργειες.



Αυτούσια η ανακοίνωση

Υποβλήθηκε στην Αρχή ανώνυμη καταγγελία, με την οποία προβάλλονται ισχυρισμοί περί μη ορθής διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων από εν ενεργεία αξιωματούχο.

Τονίζεται ότι η Αρχή, έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 6(2) και 7(1) (ιγ) (ιδ) του Νόμου περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς του 2022, Ν. 19(Ι)/2022(ο «Νόμος»), να διερευνά και να αξιολογεί καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς.

Βάσει του Κανονισμού 14(2)(β) των περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Κανονισμών του 2022, Κ.Δ.Π. 483/2022 (οι «Κανονισμοί») που αφορά τις ανώνυμες καταγγελίες, όπως η παρούσα, προνοείται ότι σε περίπτωση εξέτασης, αξιολόγησης και διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας και/ή πληροφορίας, η Αρχή βασίζεται στα ενώπιόν της στοιχεία.

Νοείται ότι, στην περίπτωση όπου η Αρχή κρίνει ότι τα ενώπιόν της στοιχεία είναι ανεπαρκή, δύναται να προβεί σε περαιτέρω έρευνα για εξεύρεση επιπρόσθετων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η ανώνυμη καταγγελία και/ή πληροφορία δύναται να διερευνηθεί αποτελεσματικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Σημειώνεται ότι, Αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), στην οποία και προωθήθηκε η παρούσα καταγγελία για τις δέουσες ενέργειες.

Κατά συνέπεια, η διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης της Καταγγελίας από την Αρχή τερματίζεται.