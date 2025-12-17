Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ενέκρινε ακόμη 10 ονόματα υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Μιχάλης Ιερείδη, Χριστίνα Ιωάννου, Κύπρο Κυπριανού, Μιχάλη Νικηφόρου και Μιχάλη Παντελίδης για την επαρχία Λευκωσίας, τους Μπόρκα Γκροτζανόβσκα και Ανδρέας Χειμωνίδη για επαρχία Λεμεσού, τη Μαρία Θεριστή για επαρχία Αμμοχώστου και τους Γρηγόρη Νεοκλέους και Κατερίνα Παπαραδαμάνθους για επαρχία Κερύνειας.

«Πρόκειται για πρόσωπα που ενστερνίζονται και αντανακλούν τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορούν να εκπροσωπήσουν την κοινωνία και να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος», αναφέρεται τέλος.



Πηγή: ΚΥΠΕ