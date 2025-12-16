Στην ιδιαίτερη σημασία που έχουν για την Κύπρο οι πρόσφατες συμφωνίες που υπογράφηκαν με ΗΑΕ και Γαλλία αναφέρθηκε, την Τρίτη, ο ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Κόμπος, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σημειώνοντας ότι "η σύναψη στην ουσία δύο, στρατηγικού χαρακτήρα, συμφωνιών από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας σε εικοσιτέσσερις ώρες δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες".

Ανέφερε ότι η κάθε μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, παρόλα ταύτα συνδέονται μεταξύ τους με μία ''νοητή διπλωματική γραμμή'', όπως επίσης και αυτό που προηγήθηκε πριν λίγους μήνες με την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού.

Χαρακτήρισε τις συμφωνίες "μία σαφή αποτύπωση της διπλωματικής προσέγγισης της Κυπριακής Δημοκρατίας", υπενθυμίζοντας ότι η διακυβέρνηση είχε ευθύς εξαρχής θέσει ως βασικό κινητήριο στόχο τη διεύρυνση του αποτυπώματος, αλλά επίσης την ενίσχυση και αξιοποίηση της αξιοπιστίας μας, καθώς και την ανάδειξη της δυνατότητας να λειτουργήσει ως γέφυρα η Κυπριακή Δημοκρατία μεταξύ της ευρύτερης περιοχής μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Οι δύο συμφωνίες των τελευταίων ωρών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Γαλλία ακριβώς αποτυπώνουν την υλοποίηση αυτής ακριβώς της προσέγγισης. Μια χώρα σημαντικότατη της περιοχής με παγκόσμια επιρροή, όπως τα Εμιράτα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών", ανέφερε ο Υπουργός.

Ανέδειξε και το γεγονός ότι οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν λίγες μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Κόμπος σημείωσε, εξάλλου, ότι αυτό που είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες περιπτώσεις του παρελθόντος είναι ότι συνοδεύονται οι συμφωνίες αυτές από σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και συγκεκριμένο δομημένο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, "υπερβαίνουν δηλαδή τις πολιτικές διακηρύξεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές".

Ο Υπουργός σημείωσε ότι μπορεί να εντοπίσει κάποιος αναφορές στα του Κυπριακού, θέματα κρίσιμα για την πλευρά μας, αλλά πέραν αυτού υπάρχει πλέον ένα σχέδιο δράσης, ένας δομημένος διάλογος με συγκεκριμένα έργα τα οποία θα εξεταστούν, με σκοπό την υλοποίησή τους στα πλαίσια ενός διαλόγου, ο οποίος έχει πλέον δρομολογηθεί με έναν τρόπο συγκεκριμένο και στοχευμένο.

"Δεν λαμβάνουν χώρα σε πολιτικό κενό. Για αυτά τα αποτελέσματα απαιτείται προεργασία, μεθοδικότητα, δουλειά αλλά και συνέχεια και συνέπεια ως προς την αξιοποίηση κατά το μάξιμουμ των δυνατοτήτων υλοποίησης", ανέφερε.

Ο κ. Κόμπος είπε παράλληλα ότι δεν πρέπει να θεωρεί κάποιος ότι είναι αυτονόητο ότι αυτές οι χώρες, ΗΑΕ και Γαλλία, με αυτοματοποιημένο τρόπο συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες.

"Δεν είναι χώρες που προσπερνούν τα δικά τους συμφέροντα. Το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εμπίπτει μέσα στην ευρύτερη σφαίρα των συμφερόντων τους είναι κάτι το οποίο έχει τη δική του ακριβώς σημασία", σημείωσε.

Ο ΥΠΕΞ είπε παράλληλα ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει αποτέλεσμα από άποψης πρακτικής υλοποίησης όλων αυτών που δρομολογήθηκαν τις τελευταίες μέρες αν δεν υπήρχε το θεσμικό υπόβαθρο που αυτό είναι οι ίδιες οι συμφωνίες που δημιουργούν τη βεβαιότητα, την ασφάλεια τόσο ως προς τους επενδυτές, όσο και ως προς το πολιτικό επίπεδο, "για να υπάρχει μια στοχευμένη, συσσωρευμένη σειρά ενεργειών" με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών.

Ο κ. Κόμπος συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι άσχετο αυτό το οποίο περιέγραψε με το τι συμβαίνει στην εσωτερική διακυβέρνηση, κάνοντας λόγο για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

"Δεν θα είχε την εμπιστοσύνη η Κυπριακή Δημοκρατία, την αξιοπιστία, αν δεν υπήρχε μία οικονομία η οποία να έχει αυτή την κατάσταση της θετικότητας στην οποία βρίσκεται ώστε να δημιουργείται εκείνο το πρόσφορο επενδυτικό περιβάλλον και ενδιαφέρον. Αυτά είναι συνδεδεμένα, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε με αξιοπιστία, με σταθερότητα να προχωρήσουμε στη όσο το δυνατόν μέγιστη υλοποίηση όλων αυτών, τα οποία δρομολογήθηκαν ή δρομολογήθηκαν για να συζητηθούν σε βάθος στα πλαίσια ενός δομημένου διαλόγου", ανέφερε.

Τόνισε ότι το αποτέλεσμα για την Κύπρο είναι αυτονόητα από την άποψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θεωρείται από κάποιους εκλιπούσα, είναι παρούσα στο διεθνές επίπεδο με χώρες που έχουν μία ιδιαίτερη βαρύτητα για διαφορετικούς λόγους η καθεμία εξ αυτών.

Σημείωσε και το γεγονός ότι υπάρχουν τομείς όπου υπάρχει ιδιαίτερη εμβάθυνση, πχ. στα αμυντικά ζητήματα με τη Γαλλία όπως επίσης και ζητήματα που αφορούν τη συνδεσιμότητα, ευρύτερα τους εμπορικούς διαδρόμους.

"Μπορεί να γίνει αναφορά λόγου χάρη στον IMEC. Άρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορεί κάποιος να εντοπίσει ότι συνδέονται μεταξύ τους με μία νοητή διπλωματική γραμμή. Είμαστε ακόμη στις αρχές αυτής της προσπάθειας, αλλά δεν πρέπει να αγνοούμε την πολύ βασική παράμετρο ότι αν δεν υπάρξει η θεσμική κατοχύρωση, η αξιοποίηση της εμπιστοσύνης, η δρομολόγηση ενός διαλόγου πολιτικού, με όμως συγκεκριμένα projects, τα οποία έχουν να κάνουν με τομείς ενδιαφέροντος, τότε δεν μπορεί κάποιος να πάει στο τέρμα, στον τελικό στόχο, σε αυτό που περιγράφεται ως το τελικό αποτέλεσμα", είπε ο ΥΠΕΞ.

Εξέφρασε την άποψη ότι αυτό "ήταν πάρα πολλές φορές το λάθος θεωρώ στα πλαίσια του τρόπου λειτουργίας μας".

"'Οτι βάζουμε έναν πάρα πολύ υψηλό στόχο και περιμένουμε ότι αυτός απλά θα υλοποιηθεί σε ένα τάχιστο χρονικό διάστημα, πριν να έχει προηγηθεί όλη η προεργασία η οποία απαιτείται", εξήγησε.

Πηγή: ΚΥΠΕ