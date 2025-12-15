Στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Η συμφωνία αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η άμυνα, η ενέργεια και η οικονομική ανάπτυξη.

Ξεχωριστή παρουσία στην εκδήλωση αποτέλεσε ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης, Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας στη Γαλλία, ο οποίος προσκλήθηκε ως επίτιμος καλεσμένος. Με μακρά δράση στους κόλπους της ομογένειας, ο κ. Μαυρομμάτης, αδελφός του διεθνούς φήμης σεφ Ανδρέα Μαυρομμάτη, διατηρεί ενεργό ρόλο στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των Κυπρίων του εξωτερικού, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς της Κύπρου με τη γαλλική πρωτεύουσα.

Το κλίμα της συνάντησης, όπως καταγράφεται και στο φωτογραφικό υλικό, ήταν ιδιαίτερα θετικό, με έντονη την αίσθηση συνεργασίας και διαλόγου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυπριακής παροικίας.

Η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, ενώ η παρουσία της ομογένειας υπογραμμίζει τη συμβολή των Κυπρίων του εξωτερικού στην προώθηση των εθνικών στόχων της χώρας.