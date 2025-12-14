Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε δημοσίευση ανάρτησης, αναφορικά με την επίσκεψη του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν στην Κύπρο. Όπως την αποκάλεσε στη δημοσίευση ο ίδιος είναι «ιστορική επίσκεψη – η πρώτη ποτέ από Πρόεδρο των ΗΑΕ – σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στις σχέσεις μας».



Η δημοσίευσή του ΠτΔ για επίσκεψη Σεΐχη



«Είναι μεγάλη τιμή να καλωσορίζω τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν στην Κύπρο. Αυτή η ιστορική επίσκεψη – η πρώτη ποτέ από Πρόεδρο των ΗΑΕ – σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στις σχέσεις μας.

Μοιραζόμαστε μια σχέση στρατηγικής βάθους και σημασίας, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και ένα κοινό όραμα για σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή μας.

Και είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτή η σχέση και η συνεργασία συνεχίζουν να ενισχύονται και να αναβαθμίζονται.

Η σημερινή επίσκεψη σηματοδοτεί επίσης τη στιγμή που αποφασίζουμε από κοινού να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας στο επόμενο επίπεδο, απελευθερώνοντας το ισχυρό δυναμικό στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων, της άμυνας, του τουρισμού, της ενέργειας, των θαλάσσιων υποθέσεων και της τεχνολογίας.

Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ, που χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, φιλοδοξία, κοινά συμφέροντα και κοινή δέσμευση για μια πιο συνδεδεμένη και ευημερούσα περιοχή».





