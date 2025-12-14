Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο ομόλογός του των ΗΑΕ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, εξέφρασαν τη βούλησή τους για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, κατά τη διάρκεια της κατ' ιδίαν συνάντησής τους το μεσημέρι της Κυριακής στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τον ομόλογό του των ΗΑΕ στην Κύπρο, κάνοντας λόγο για «μια ιστορική επίσκεψη, την πρώτη που πραγματοποιείται από Πρόεδρο των ΗΑΕ, μια επίσκεψη που σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο στις σχέσεις μας».

«Μοιραζόμαστε μια σχέση στρατηγικού βάθους και σημασίας, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και σε ένα κοινό όραμα για σταθερότητα και ευημερία στη γειτονιά μας», επεσήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση της διμερούς σχέσης και συνεργασίας.

«Η σημερινή επίσκεψη σηματοδοτεί επίσης μια στιγμή που αποφασίζουμε από κοινού να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στον τουρισμό, την ενέργεια, την άμυνα, τη ναυτιλία», συνέχισε, εκφράζοντας τη χαρά του που καλωσόρισε τον ομόλογό του από τα ΗΑΕ στην Κύπρο λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ενίσχυση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Κόλπο και ιδιαίτερα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μία από τις προτεραιότητές μας», δήλωσε ο Πρόεδρος. «Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση μας, που ορίζεται από την εμπιστοσύνη, τη φιλοδοξία, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για μια πιο συνδεδεμένη και ευημερούσα περιοχή», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, δήλωσε ότι «από την καθιέρωση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας το 2022, οι διμερείς μας σχέσεις συνεχίζουν να προοδεύουν, ιδίως σε τομείς που υποστηρίζουν την κοινή ανάπτυξη με την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων βασικών τομέων».

Επισήμανε περαιτέρω ότι «η έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των ΗΑΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια σημαντική στιγμή», προσθέτοντας ότι «θα μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε νέες ευκαιρίες για εμπόριο, επενδύσεις και οικονομική συνεργασία και να ενισχύσουμε με φυσικό τρόπο τη συνεργασία των ΗΑΕ με την Κύπρο και να ανοίξουμε νέους ορίζοντες μεταξύ των δύο εθνών μας».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπόσχεται επίσης να δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας στο πλαίσιο των σχέσεων ΗΑΕ-Ευρώπης», συνέχισε ο Πρόεδρος των ΗΑΕ.

«Η συνεργασία στην παροχή υποστήριξης στον παλαιστινιακό λαό και τη Λωρίδα της Γάζας αντικατοπτρίζει την πεποίθηση και των δύο χωρών μας στη σημασία των προσπαθειών για τον μετριασμό των ανθρωπιστικών επιπτώσεων των συγκρούσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για την παροχή περαιτέρω βοήθειας στον λαό της Γάζας».

Τέλος, ο Πρόεδρος των ΗΑΕ ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή και εξέφρασε την ευχή του για συνεχή πρόοδο των διμερών σχέσεων.



Πηγή: ΚΥΠΕ