Την ενίσχυση μικρών αλιευτικών στόλων για τη δίκαιη κατανομή ποσοστώσεων προκρίνει η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η οποία συμμετείχε στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Κύρια σημεία των εργασιών του Συμβουλίου αποτέλεσαν οι αλιευτικές δυνατότητες στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο, στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα κατά τα επόμενα έτη, και οι προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027 σχετικά με την καινοτομία και την απλούστευση.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο για το 2026, και των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για τα έτη 2026, 2027 και 2028. Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μετά από μακρά διαπραγμάτευση δύο ημερών, καθορίζει τα όρια αλιευμάτων, γνωστά ως «συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα» (Total Allowable Catches – TACs), καθώς και τα όρια αλιευτικής ικανότητας για τα σημαντικότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα.

Η Υπουργός επισήμανε πως οι κατανομές ποσοστώσεων πρέπει να στηρίζονται στη βιώσιμη αλιεία και τη δίκαιη κατανομή, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες των κρατών μελών. Στην Κύπρο, πρόσθεσε, σημαντικός αριθμός σκαφών παραμένει ανενεργός, ο στόλος αξιοποιείται περιορισμένα και πολλοί ψαράδες εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Οι δυσκολίες αυτές επιτείνονται από τις συνεχιζόμενες παρενοχλήσεις της Τουρκίας, οι οποίες παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύουν τις δυνατότητες αλιείας της Κύπρου. «Ζητούμε την άμεση διόρθωση αυτών των ανισορροπιών και την ενίσχυση των μικρών και παραδοσιακών αλιευτικών στόλων, ώστε οι ποσοστώσεις να κατανεμηθούν δίκαια και αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» πρόσθεσε.

Οι Υπουργοί πραγματοποίησαν συζήτηση προσανατολισμού με θέμα τις προτάσεις πολιτικής σχετικά με την καινοτομία και την απλούστευση στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027. Στην παρέμβασή της, η Παναγιώτου τόνισε πως η συζήτηση για τη μελλοντική ΚΑΠ αναδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια ότι η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική χωρίς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων. Οι γεωργοί μας, πρόσθεσε, αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αστάθεια των αγορών, γι’ αυτό χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία και στοχευμένη στήριξη. Η νέα ΚΑΠ πρέπει με απλούστερες διαδικασίες και κατάλληλη χρηματοδότηση να στηρίξει αυτή τη μετάβαση και να κάνει τον τομέα πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για τους νέους. Ως Κυπριακή Προεδρία, θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση λύσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας στην επόμενη προγραμματική περίοδο, είπε.

Όπως αναφέρεται, στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου είχε συναντήσεις με τον Ισπανό Υπουργό Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Luis Planas Puchades, όπου συζητήθηκαν θέματα προτεραιοτήτων ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, καθώς και με τις αγροτικές οργανώσεις COPA-COGECA. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων προέβησαν σε ενημέρωση αναφορικά με τους λόγους που κατέρχονται σε πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία στις 18 Δεκεμβρίου, καθώς και τη διαφωνία τους επί της πρότασης της Επιτροπής. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση μηνιαίων συναντήσεων με τις αγροτικές οργανώσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Κυπριακής Προεδρίας για τη συνέχιση των συζητήσεων αναφορικά με τη διαμόρφωση της νέας ΚΓΠ, σε πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των αγροτών, την επισιτιστική ασφάλεια και την ανανέωση των γενεών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

