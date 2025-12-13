Με την Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ αυξάνονται οι πιθανότητες για εξεύρεση επιπρόσθετων πόρων για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κατά την Προεδρία η Κύπρος να προβληθεί ως πυλώνας σταθερότητας, ανάπτυξης, οικονομικής προοπτικής και σύγχρονης διακυβέρνησης στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Προεδρία θα προσφέρει στην Κύπρο μια ορατότητα που δεν μπορεί να επιτευχθεί σε τέτοιο βαθμό με κανένα άλλο εργαλείο οικονομικής διπλωματίας», σημειώνει. Προσθέτει ότι η Κύπρος θα εδραιώσει τη γεωπολιτική της θέση και θα αναδείξει τις στρατηγικές της προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και θα δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για μεγάλες επενδύσεις και νέες στρατηγικές συνεργασίες.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η εξωστρέφεια που θα προσφέρει η Προεδρία στην Κύπρο, «θα συντελέσει στην προβολή της χώρας ως σταθερού και αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού, θα ενισχύσει το διεθνές κύρος που είχε πληγεί στο παρελθόν και θα επιτρέψει την ανάδειξη των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων σε διεθνές επίπεδο». Το κυριότερο, συνεχίζει, είναι ότι θα συμβάλει στην προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος. «Με την παρουσία της χώρας μας στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων, αυξάνονται οι πιθανότητες για εξεύρεση επιπρόσθετων πόρων, είτε μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών χρηματοδότησης είτε μέσω ευρωπαϊκών επενδυτικών τραπεζών», σημειώνεται.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει, ωστόσο, ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρειάζεται εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της νομοθεσίας, ώστε οι διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες και προβλέψιμες. Απαραίτητη, είναι, επίσης, η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, με ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ πρέπει να προωθηθούν τάχιστα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς αδειοδότησης, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης.



Πηγή: ΚΥΠΕ