Κυπριακό, Προεδρία της ΕΕ, Ουκρανικό και διμερής συνεργασία ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε την Παρασκευή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη συνάντηση, «υπογραμμίστηκε η σταθερή προσήλωση Κύπρου και Μολδαβίας στον σεβασμό της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας, και εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών και η σημασία της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επικράτηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, τόσο στην Ανατολική Ευρώπη όσο και στη Μεσόγειο».

Καλωσορίζοντας την Πρόεδρο της Μολδαβίας, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε σε μια ιστορική επίσκεψη λίγες μέρες πριν αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισήμανε ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες και σύνθετες προκλήσεις σε ένα ιδιαίτερα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Κύπρος, σημείωσε η Πρόεδρος της Βουλής, πρωτίστως για λόγους ασφάλειας, επιδίωξε την ένταξή της στην ΕΕ, η οποία αποτελεί για τη χώρα μας το ισχυρότερο διπλωματικό της πλεονέκτημα.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος δεν αντιτίθεται στη συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα SAFE, νοουμένου ότι θα συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές αρχές και τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Η κ. Δημητρίου διαβεβαίωσε, παράλληλα, την κ. Σάντου για τη στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό διαιρεμένο κράτος-μέλος της ΕΕ, κατά παράβαση των θεμελιωδών αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις, σημειώνεται, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε θετικό βήμα τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη και εξέφρασε την ελπίδα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων το συντομότερο, προς επίτευξη μιας συνολικής λύσης, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η Πρόεδρος της Μολδαβίας επαναβεβαίωσε τη σταθερή θέση αρχών της χώρας της όσον αφορά στο Κυπριακό. Επισήμανε, παράλληλα, ότι η χώρα της αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας προερχόμενες από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι για τη Μολδαβία, η ένταξη της στην ΕΕ αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα», προστίθεται.

Ενημέρωσε, στο πλαίσιο αυτό την Πρόεδρο της Βουλής για την τρέχουσα κατάσταση στην Υπερδνειστερία και τις πολιτικές που ακολουθεί η Μολδαβία για την κοινωνική ενσωμάτωση των κατοίκων της εν λόγω περιοχής, καθώς και για το επίτευγμα, όπως σημείωσε, της χώρας της να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία με τη στήριξη της ΕΕ.

Απόψεις αντηλλάγησαν και για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την κ. Δημητρίου να τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιτίθεται κατηγορηματικά στη νομιμοποίηση εδαφών που κατακτώνται με τη βία και τη στρατιωτική ισχύ.

Εκφράστηκε επίσης η κοινή βούληση για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ