Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδέχθηκε την Πέμπτη στη Λευκωσία την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, χαρακτηρίζοντας την παρουσία της «ιστορική» και διαβεβαιώνοντας για τη σταθερή στήριξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας.

«Θέλω να σας καλωσορίσω. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας έχουμε εδώ, σε μια επίσκεψη που θεωρώ ιστορική, 22 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο ηγετών. Η επίσκεψη πραγματοποιείται λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος τόνισε τη στήριξη της Λευκωσίας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας.

«Η Κύπρος σέβεται πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας», είπε, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας η Λευκωσία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η Μολδαβία να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξήρε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας και τον «ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό» της, διαβεβαιώνοντας την κ. Σάντου ότι η Κύπρος θα παραμείνει υποστηρικτής τόσο κατά τη διάρκεια της προεδρίας όσο και μετά.

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας ευχαρίστησε τον Πρόεδρος Χριστοδουλίδη για τη θερμή υποδοχή και τη συνεχή στήριξη της Κύπρου.

«Είναι πραγματική χαρά που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ που βρήκατε χρόνο, παρότι είστε πολύ απασχολημένος με την προετοιμασία της προεδρίας της ΕΕ», ανέφερε.

Η κ. Σάντου χαρακτήρισε την ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ εθνική προτεραιότητα.

«Έχουμε μεγάλες ελπίδες από την προεδρία σας. Όπως γνωρίζετε, η Μολδαβία είναι ιδιαίτερα δεσμευμένη στην προσπάθεια να γίνει νέο κράτος-μέλος», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Κυβέρνησή της εργάζεται «για να προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να φτάσει στα πρότυπα που θέλει η ΕΕ».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανθεκτικότητα της χώρας της απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

«Αντιμετωπίσαμε σημαντικές παρεμβάσεις από τη Ρωσία στις εκλογές… Δεν ήταν εύκολο, αλλά δείξαμε ότι είμαστε ανθεκτικοί, ότι τιμούμε τη δημοκρατία, ότι θέλουμε η Μολδαβία να παραμείνει κυρίαρχη και μέρος του ελεύθερου κόσμου», είπε.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ευκαιρία να συζητήσει την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με την Κύπρο.

