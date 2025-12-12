Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της κας Λίζας Κεμιτζή για την Επαρχία Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «με την υποψηφιότητά της, επιθυμεί να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική προσφορά, η οποία αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της αφού πιστεύει ακράδαντα ότι η πραγματική δύναμη της κοινωνίας βρίσκεται στην αλληλεγγύη, στη συμπόνια και στην έμπρακτη στήριξη του διπλανού μας.

Με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, υπεύθυνη δημόσια παρουσία και έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία, η κα Κεμιτζή επιδιώκει να υπηρετήσει με συνέπεια, ενσυναίσθηση, επαγγελματισμό και βαθιά προσήλωση τις ανάγκες της κοινωνίας».

Βιογραφικό

Η Λίζα Κεμιτζή, γεννημένη στη Λευκωσία. Αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες παρουσίες στην κυπριακή Πυροσβεστική Υπηρεσία, με πορεία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες. Μεγάλωσε με ελληνοχριστιανικές αξίες, όπως τις δίδαξαν οι δάσκαλοι και η οικογένειά της, με έμφαση στην αγάπη, τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και την ουσιαστική προσφορά στον συνάνθρωπο, στοιχεία που σφράγισαν τον χαρακτήρα και τη μετέπειτα δράση της.

Απόφοιτη του G.C. School of Careers και της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ξεκίνησε την καριέρα της το 1993 στην Αστυνομία Κύπρου και ακολούθως εντάχθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου υπηρέτησε σε επιχειρησιακούς αλλά και διοικητικούς τομείς. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία της στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο ανέλαβε για πολλά χρόνια ως Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας. Σε κρίσιμες περιστάσεις αποτέλεσε το δημόσιο πρόσωπο της Υπηρεσίας, μεταφέροντας υπεύθυνα και αξιόπιστα ενημέρωση σε κοινωνία και ΜΜΕ.

Σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Πυροπροστασίας Λευκωσίας, ενώ παράλληλα παρακολουθεί το τέταρτο έτος σπουδών Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διευρύνοντας το πεδίο κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, των κοινωνικών αναγκών και της διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Η συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη αποτελούν για την ίδια βασική αρχή ζωής.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνεται συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια μέσω του Κυπριακού Τμήματος του International Police Association (I.P.A.), καθώς και ενεργή παρουσία στη διοίκηση του Α.Π.Ο.Ε.Λ., όπου διετέλεσε Έφορος της γυναικείας καλαθόσφαιρας. Από πολύ νεαρή ηλικία συμμετείχε σε οργανωμένα σύνολα και νεανικές οργανώσεις, υπηρετώντας σε επαρχιακά και ανώτατα συλλογικά όργανα. Είναι επίσης μέλος του Σωματείου ΔΟΞΑΣ Στροβόλου.

Ακολουθεί η δήλωσή της κας Κεμιτζή

Με αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2026, στην επαρχία Λευκωσίας. Είναι ένα βήμα που για μένα αποτελεί πάνω απ’ όλα ζήτημα συνείδησης. Η απόφαση αυτή προέκυψε ύστερα από βαθιά περισυλλογή.

Ο τόπος μας αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις και χρειάζεται καθαρές θέσεις, σταθερές αξίες και τολμηρές αποφάσεις. Το ΕΛΑΜ εκφράζει όλα όσα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω: πατριωτισμό που δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά στάση ζωής, αξιοπρέπεια που δεν λυγίζει μπροστά σε πιέσεις, κοινωνική δικαιοσύνη που δεν κάνει διακρίσεις και πάνω απ’ όλα, προσήλωση στην εθνική μας ταυτότητα, τη ρίζα και το μέλλον αυτού του τόπου.

Η ανάγκη για ξεκάθαρο και υπεύθυνο λόγο δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική. Γι’ αυτό συμπορεύομαι με το ΕΛΑΜ, όπου η Πίστη, η Σταθερότητα και η Ελπίδα υψώνονται ως ακλόνητες σημαίες, οδηγώντας τον τόπο μας μπροστά.