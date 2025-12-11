Μια συνάντηση πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στην Τεχεράνη. Η συνάντηση έγινε παρουσία του Μαχμούντ Χεϊντάρι, Γενικού Διευθυντή για τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη στο ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και της Θεσσαλίας Σιάμπου, Γενικής Διευθύντριας Πολιτικών Υποθέσεων στο κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ιρναικά ΜΜΕ., κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και η Πρέσβης της Κύπρου στην Τεχεράνη, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις σε διάφορους τομείς, υπογράμμισαν τη συνέχιση των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τομείς ενίσχυσης της συνεργασίας στους οικονομικούς και πολιτιστικούς τομείς.

Αναφερόμενος στις μακροχρόνιες πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ο Χεϊντάρι τόνισε την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να ενισχύσει τη συνεργασία και να αναπτύξει τις σχέσεις με την Κύπρο.

Χαρακτήρισε την κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινά στις αρχές του νέου έτους, ως μια κατάλληλη ευκαιρία για την Κύπρο να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ του Ιράν και της ΕΕ.

Η Γενική Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων του κυπριακού ΥΠΕΞ, αναφερόμενη στη γεωπολιτική σημασία του Ιράν και τον σημαντικό του ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις, δήλωσε ότι η Κύπρος επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τις φιλικές σχέσεις της με το Ιράν.

Κατά τις συνομιλίες, οι δύο πλευρές συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, της πολεμοχαρούς στάσης του ισραηλινού καθεστώτος στην περιοχή και των επιθέσεων κατά του Λιβάνου και της Συρίας, καθώς και για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.