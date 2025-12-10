Η Τουρκία πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος και τομεάρχης Άμυνας του CHP, Γιανκί Μπαγτζιόγλου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να προχωρήσει σε «επίδειξη σημαίας».

Σύμφωνα με τον Μπαγτζιόγλου, η Ανατολική Μεσόγειος «αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία» για την προστασία των «εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων» της Τουρκίας. Υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως η συμφωνία ΑΟΖ με τον Λίβανο και η χρήση λιμένων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τρίτες χώρες, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την Άγκυρα. Σημείωσε επίσης ότι η Συμφωνία για περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη Συρία αποτελεί «θέμα που μπορεί να αξιολογηθεί» στο ίδιο πλαίσιο.

Ο τομεάρχης Άμυνας του CHP τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, προχωρώντας σε ερευνητικές δραστηριότητες και «επίδειξη σημαίας», ειδικά –όπως είπε– σε σημεία όπου διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου αλλά δεν έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Συμπλήρωσε ότι η έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» «δεν πρέπει να παραμένει μόνο προεκλογικό σύνθημα».

Αναφερόμενος στη στρατιωτική συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας με το Ισραήλ, ο Μπαγτζιόγλου ισχυρίστηκε ότι η «ταχεία ανάπτυξη» αυτής της συνεργασίας, μέρος της οποίας –κατά την άποψή του– «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σημείωσε ότι το σύστημα αεράμυνας Barak που απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία δίνει στο Ισραήλ «δυνατότητες πληροφόρησης και έγκαιρης προειδοποίησης» σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, στο πλαίσιο του σχεδίου «Ασπίδα του Αχιλλέα», σχεδιάζει την προμήθεια πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας και ραντάρ ισραηλινής προέλευσης για τα νησιά του Αιγαίου, κάτι που –όπως είπε– «απειλεί άμεσα τα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας».

Το στέλεχος του CHP συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές με το ευρύτερο περιβάλλον αστάθειας, κάνοντας αναφορά στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και την κατάσταση στη Συρία, και υποστήριξε ότι η επόμενη περίοδος θα είναι «ιδιαίτερα κρίσιμη» για την περιφερειακή αποτρεπτική ικανότητα της Τουρκίας.

Στο σκέλος των ελληνοτουρκικών, ο Μπαγτζιόγλου ανέφερε ότι ορισμένες πρόσφατες δηλώσεις από ελληνικής πλευράς «δεν συνάδουν με διπλωματικό ύφος» και έχουν «προκλητικό χαρακτήρα». Υποστήριξε ότι η διαδικασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) «διαρκεί σχεδόν τριάντα χρόνια χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα» και πρόσθεσε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις «θα πρέπει να τεθούν στην ατζέντα» των συνεχιζόμενων συνομιλιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ