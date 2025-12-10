Ο αγώνας για απελευθέρωση, επανένωση, δικαίωση και επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού θα συνεχιστεί, πάντοτε με σύμμαχο την Ελλάδα, διαμήνυσε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, υπογραμμίζοντας το ρόλο του εφεδρικού κινήματος στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας.

Σε χαιρετισμό της, κατά την τελετή εγκαινίων του νέου οικήματος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού (ΣΕΑΛ), η Πρόεδρος της Βουλής είπε πως το νέο ιδιόκτητο οίκημα δεν αποτελεί απλώς μια στέγη και ένα χώρο συνεύρεσης, «αλλά είναι μια ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής προσφοράς, της συνέπειας και της σταθερής παρουσίας του Συνδέσμου στην κοινωνία και στην άμυνα της πατρίδας».

Πρόσθεσε ότι, το γεγονός πως ο Σύνδεσμος συστεγάζεται με την Ελληνική Λέσχη «Ένωσις – Ισότης», την πρώτη λέσχη ελληνικού φρονήματος στην Κύπρο από το 1867, «προσδίδει, όχι απλώς στεγαστικό χαρακτήρα, αλλά ένα βαθύ συμβολισμό».

«Η κοινή στέγαση και λειτουργία των δύο ιστορικών αυτών φορέων, σε συμφωνία συνύπαρξης εις το διηνεκές, αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει κοινό όραμα, κοινές αξίες και αμοιβαίος σεβασμός, μπορούν να οικοδομηθούν γέφυρες ανάμεσα σε γενεές, ιδέες και ιδανικά», συμπλήρωσε.

Μεταξύ άλλων, η Αννίτα Δημητρίου εξήρε το έργο που επιτελεί ο ΣΕΑΛ, από την ίδρυση του το 1966 και σημειώνοντας πως η άμυνα και η αποτρεπτική ικανότητα δεν είναι θεωρητικές έννοιες, αλλά παράγοντες επιβίωσης, υπέδειξε ότι «σε αυτή την πραγματικότητα, ο θεσμός των εφέδρων αξιωματικών αποτελεί θεμέλιο λίθο του αμυντικού μας οικοδομήματος».

Το εφεδρικό κίνημα, συνέχισε, εμπνευσμένο από «άδολο και ανιδιοτελή πατριωτισμό, προάγει τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και του υψηλού αγωνιστικού φρονήματος» και τόνισε ότι η δράση του έχει δημιουργήσει έναν χώρο ενότητας και συλλογικής μνήμης, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ μόνιμων αξιωματικών, εφέδρων και εθνοφυλάκων.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε πως «η Κύπρος δεν είναι μόνη και δεν υπήρξε ποτέ μόνη», καθώς όπως ανέφερε «στον διαχρονικό αγώνα για δικαίωση, για απελευθέρωση από την κατοχή, για την διαφύλαξη και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομιμότητας, πάντοτε, ισχυρότερος και σθεναρότερος μας σύμμαχος ήταν η Ελλάδα μας».

«Σε μια εποχή δύσκολη, σύνθετων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Λευκωσία και η Αθήνα μιλούν με μία φωνή, με αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, στην ειρήνη, στην εθνική αξιοπρέπεια και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», συμπλήρωσε.

Έστειλε, εξάλλου, το μήνυμα ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, για απελευθέρωση, για επανένωση, για δικαίωση της Κύπρου και για επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στον τόπο μας, « μέχρι να καταστεί πραγματικότητα».

Πάντοτε, συνέχισε, με σύμμαχο την Ελλάδα, με ενότητα, με προσήλωση στις αρχές μας, τις αξίες μας, με πίστη στον λαό, «που όσο κουρασμένος και να είναι που τόσα χρόνια καρτερά, είμαι σίγουρη ότι πάντοτε, πρωτοπόρος και αξιοπρεπέστατος θα σταθεί στο πλευρό μας».

Καταληκτικά, είπε πως το νέο οίκημα του ΣΕΑΛ αποτελεί χώρο μνήμης όλων όσοι θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας και εξέφρασε την ελπίδα όπως καταστεί «φάρος μνήμης, δημιουργίας και ενότητας».

Πηγή: ΚΥΠΕ