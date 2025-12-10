Στην υπογραφή της συμφωνίας Status of Forces Agreement (SOFA) με την οποία ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου και Σερβίας και απλοποιείται η υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, προχώρησαν την Τετάρτη στη Λευκωσία ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο Σέρβος ομόλογος του Bratislav Gašić.

Η Κύπρος και η Σερβία έχουν οικοδομήσει διαχρονικά μια ουσιαστική σχέση στηριγμένη σε στρατηγική εμπιστοσύνη, κοινές αρχές και κοινή αντίληψη για τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή μας», τόνισε ο κ. Πάλμας, σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Άμυνας και στην οποία οι δύο Υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις για τις προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας Κύπρου και Σερβίας, «με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στα εξοπλιστικά προγράμματα».

Ο κ. Πάλμας διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται «για μία ακόμη πιο ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία, ενισχύοντας και εμβαθύνοντας τη σχέση των δύο χωρών».

Από πλευράς του, ο Σέρβος ΥΠΑΜ, αφού τόνισε πως η Σερβία σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, και υποστηρίζει τη διαδικασία εύρεσης λύσεων για την κατάσταση στο νησί μέσω ειρηνευτικού διάλογου, χαρακτήρισε τη συμφωνία SOFA «μεγάλης σημασίας» για τις δύο χώρες, σημειώνοντας ότι αυτή διευκολύνει τη μελλοντική συνεργασία των στρατών Κύπρου και Σερβίας.

Ο κ. Gašić είπε ότι το επόμενο διάστημα, θα εργαστούμε για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα τη στρατιωτική μας συνεργασία καθώς και την στρατιωτικό-οικονομική της πτυχή με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των ένοπλων μας δυνάμεων.

Ανέφερε ότι οι τακτικές συναντήσεις σε ανώτερο επίπεδο, οι εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και η συνεργασία των μελών του στρατού της Σερβίας και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου, συμβάλλουν στην εμβάθυνση των δεσμών μας και στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κ. Gašić ευχαρίστησε τον Κύπριο ομόλογό του «για την ανοιχτή και φιλική συζήτηση» που είχαν και τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τη Σερβία εντός του 2026, προκειμένου να συνεχίσουν, όπως είπε, «την ενίσχυση της συνεργασία μας προς το κοινό όφελος των λαών μας, καλλιεργώντας, παράλληλα, τη φιλική σχέση μεταξύ των δύο χωρών».

Πιο αναλυτικά, σε δηλώσεις μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο κ. Πάλμας είπε ότι είναι η δεύτερη τους συνάντηση σε διάστημα λιγότερο των τριών μηνών, κάτι που αναδεικνύει, όπως είπε, τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας ενισχύονται από μία σταθερή σχέση φιλίας αμοιβαίας κατανόησης και κοινής θεώρησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μας», πρόσθεσε.

Επιστέγασμα της ουσιαστικής σχέσης των δύο χωρών, σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, αποτελεί η σημερινή υπογραφή συμφωνίας για το καθεστώς δυνάμεων Status of Forces Agreement (SOFA) με την οποία ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών και απλοποιείται η υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Είπε ακόμη ότι συζήτησαν επίσης «για την κατάσταση ασφαλείας στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη Σερβία και στα Δυτικά Βαλκάνια».

Ο Κύπριος ΥΠΑΜ είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο Υπουργό Άμυνας της Σερβίας «για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ένεκα και της αναθεωρητικής πολιτικής και της αυξανόμενης επιθετικότητας της Τουρκίας και επανέλαβα ότι Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, βάσει του διεθνούς δικαίου, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε ο κ. Πάλμας, «και με πλήρη σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας επισήμανα την θέση αρχής της Δημοκρατίας αναφορικά με τη μη αναγνώριση της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου και την ετοιμότητα μας να υποστηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει τη σταθερότητα και προωθεί εποικοδομητικά διάλογο στην περιοχή».

Σε σχέση με τη διαδικασία ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Πάλμας είπε ότι ενημέρωσε τον κ. Gašić ότι «η Κύπρος θα συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για την ενίσχυση του θεσμικού διαλόγου ΕΕ – Σερβίας και θα υποστηρίξει αποφάσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να προχωρήσει ουσιαστικά προς την ευρωπαϊκή της πορεία».

«Αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι η περαιτέρω ευθυγράμμιση με τις πολιτικές της ΕΕ θα ενισχύσει τη συμβολή της Σερβίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και τη θέση της ως βασικού εταίρου στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι λίγες μέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, «το Υπουργείο Άμυνας προσεγγίζει τα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας με αίσθημα ευθύνης, στρατηγική προσέγγιση και πνεύμα ουσιαστικής συνεργασίας».

«Στο επίκεντρο της προσπάθειας μας βρίσκεται η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η προώθηση του διαλόγου με τα κράτη μέλη και τους εταίρους μας και η ενεργός συμβολή της Κύπρου στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις», υπογράμμισε.

Εξάλλου, ο Σέρβος ΥΠΑΜ ανέφερε ότι έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την υφιστάμενη συνεργασία στον τομέα της άμυνας των δύο φιλικών και αδερφικών χωρών, Κύπρου και Σερβίας, και τις προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, αλλά και τις επίκαιρες εξελίξεις στην περιοχή και ανά τον κόσμο.

Πρόσθεσε ότι η Δημοκρατία της Σερβίας δίνει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση των σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία σχέσεων που βασίζονται στην παραδοσιακή φιλία, στην ιστορική συγγένεια και στον σεβασμό μεταξύ των δύο λαών.

Νιώθουμε ευγνωμοσύνη στην ηγεσία και τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη σταθερή και συνεπή θέση αρχής ως προς τη μη αναγνώριση της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και για τη σημαντική υποστήριξη στη διατήρηση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Σερβίας, υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι η Σερβία εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Κύπρος εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει, επιτυχώς, ισχυρές πιέσεις να αλλάξει τη θέση της, εγκαταλείποντας τις αρχές συνέπειας και φιλίας που μας δένουν.

Επιπρόσθετα, ο κ. Gašić εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σαφή υποστήριξη, όπως είπε, στην ένταξη της Σερβίας στην ευρωπαϊκή πορεία, για τη συμμετοχή της στη Διεθνή Έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού ”Partner 2025”, καθώς και για την επιβεβαίωση της συμμετοχής της στην εκδήλωση μεγάλης σημασίας για τη Δημοκρατία της Σερβίας, τη Διεθνή Έκθεση ”ЕХРО 2027” στο Βελιγράδι.

Για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό ανάμεσα στους θεσμούς της Σερβίας και της Κύπρου, πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι όταν συζητάνε οι εκπρόσωποι δύο λαών, οι οποίοι κατά το ένδοξο παρελθόν τους βρισκόταν πάντα στην πλευρά της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς, οι δυνατότητες τότε για ανάπτυξη συνεργασίας είναι απέραντες.

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία δεν περιορίζεται αποκλειστικά στον τομέα της άμυνας, αλλά σε ολόκληρο το φάσμα της διμερούς συνεργασίας και για αυτό τον λόγο με χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε νέα συμφωνία.

Ο Σέρβος ΥΠΑΜ ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος θα εκτελέσει το εν λόγω καθήκον της «με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, στοχεύοντας στην αδιαπραγμάτευτη διατήρηση του διεθνούς δικαίου και στον σεβασμό προς τις νόμιμες πράξεις της διεθνούς κοινότητας».

«Η συμμετοχή σε πολυεθνικές επιχειρήσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικοδόμηση της διεθνούς εμπιστοσύνης και σεβασμού αποτελούν προτεραιότητες του Υπουργείου Άμυνας και του Στρατού της Σερβίας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ