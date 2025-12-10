Υποψήφια με το ΕΛΑΜ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, η Λευκή Στυλιανού για την Επαρχία Λευκωσίας σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.



Η ανακοίνωση για την υποψηφιότητα της:



Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της κας Λευκής Στυλιανού για την Επαρχία Λευκωσίας.

Σκοπός της κας Στυλιανού, είναι να προβάλλει τις ανησυχίες των πολιτών και να προτείνει ουσιαστικές λύσεις για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Επιδίωξή της είναι να ενισχύσει τη φωνή των συμπολιτών μας και να εργαστεί με συνέπεια για την προστασία των δικαιωμάτων και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων του Κυπριακού Ελληνισμού.

Βιογραφικό

Η Λευκή Στυλιανού γεννήθηκε το 1973 στη Λευκωσία, όπου ζει μόνιμα. Αποφοίτησε με διάκριση στη Μουσική Εκπαίδευση από πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου και από το 2000 δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως εκπαιδευτικός, συμβάλλοντας ενεργά στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τα τελευταία τρία χρόνια υπηρετεί στην Τεχνική Σχολή Μακαρίου Γ΄ Λευκωσίας, όπου η αφοσίωση και οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας της έχουν κερδίσει την εκτίμηση μαθητών, γονέων και συναδέλφων.

Συγγράφει το βιβλίο «Η Τέχνη της Προσέγγισης», στο οποίο μοιράζεται εμπειρίες μαθητών και προσωπικά βιώματα, προτείνοντας μια σύγχρονη, ανθρώπινη προσέγγιση στην εκπαίδευση και τη ζωή. Παράλληλα, δρα ενεργά στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, σε συνεργασία με το σχολείο και την κοινότητα, μέσω φιλανθρωπικών συναυλιών, εθελοντικών δράσεων και οργανώσεων, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.

Είναι εγγονή του αείμνηστου Μιχαλάκη Γιασεμίδη, μουσικού φαινομένου και ευρέως αναγνωρισμένου ως ο πατέρας της jazz στην Κύπρο, από τον οποίο κληρονόμησε το μουσικό ταλέντο και τις αξίες, τις οποίες υπηρετεί με συνέπεια στην καθημερινή της δράση. Ως μητέρα μίας κόρης που σπουδάζει Νομική, γνωρίζει βαθιά τις ανάγκες της οικογένειας, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας, και επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ζωντανής κοινωνίας όπου οι αξίες της Πατρίδας, της Θρησκείας και της Οικογένειας παραμένουν θεμέλια της καθημερινής ζωής.



Διαβάστε επίσης: Συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο μετά τη συνάντηση με Έρχιουρμαν ο ΠτΔ