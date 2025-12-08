Στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες μετείχε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός, αφού ευχαρίστησε τη Δανική Προεδρία για την άψογη συνεργασία και τη συμβολή της, παρουσίασε συνοπτικά το πρόγραμμα εργασίας της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της μετανάστευσης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για ισχυρά εξωτερικά σύνορα, στην έγκαιρη και συντονισμένη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και στη συνέχιση των νομοθετικών εργασιών με εποικοδομητικό τρόπο.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους ομολόγους του και για τις ημερομηνίες των επόμενων συναντήσεων: την άτυπη σύνοδο των Υπουργών ΔΕΥ στις 21-23 Ιανουαρίου στη Λευκωσία, τα δύο Συμβούλια ΔΕΥ τον Μάρτιο και τον Ιούνιο σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο, αντίστοιχα, την άτυπη υπουργική σύνοδο στις 12 Ιουνίου στη Λευκωσία για την έναρξη ισχύος του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και τη σύνοδο ΕΕ–ΗΠΑ για Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις στις 25-26 Ιουνίου, επίσης στη Λευκωσία. Κλείνοντας, εξέφρασε την προσδοκία να υποδεχθεί τους ομολόγους του στην Κύπρο τον επόμενο μήνα.

Νωρίτερα, οι υπουργοί των 27 κατέληξαν σε κοινή θέση για τρεις σημαντικές νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες αφορούν στην αναθεώρηση της «ασφαλούς τρίτης χώρας», στην υιοθέτηση ευρωπαϊκού καταλόγου για τις «ασφαλείς χώρες καταγωγής» και στον Κανονισμό για τις Επιστροφές. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, θα μπορούν να εφαρμόζονται ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες τόσο σε σχέση με τη διεκπεραίωση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όσο και στον τομέα επιστροφών.

Με τη μεταρρύθμιση της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να απορρίπτουν αιτήσεις ως απαράδεκτες και να επιστρέφουν αιτούντες σε τρίτες χώρες με συνοπτικές διαδικασίες. Παράλληλα, ο νέος ευρωπαϊκός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής επιτρέπει ταχύρρυθμες διαδικασίες και ταχύτερες επιστροφές για αιτούντες που προέρχονται από χώρες όπου δεν υφίσταται γενικευμένος κίνδυνος δίωξης. Πρόκειται για σημαντικό βήμα υλοποίησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υφυπουργός είχε διμερείς συναντήσεις και επαφές με την Υπουργό Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης της Ισπανίας, Έλμα Σάιθ, την Yφυπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Μαρί-Πιερ Βεντρέν, καθώς και τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Ντανιέλ Μίτοβ.

Πέραν της ανταλλαγής απόψεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του για τo πρόγραμμα εργασίας της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του.

