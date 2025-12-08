Επένδυση στις υποδομές και εξυγίανση στον χώρο του αθλητισμό ζήτησε από την Kυβέρνηση τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σε ομιλία του κατά την εκδήλωση απονομής του Βραβείου Αθλητικής Προσφοράς «Κώστα Λυμπουρή και Νική Γεωργίου Κ.Ε. ΑΚΕΛ», για το 2025.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως "το κυπριακό ποδόσφαιρο δημιουργείται μια φούσκα, η οποία κάποια στιγμή θα σκάσει με ανυπολόγιστες συνέπειες" και σημείωσε πως "οι αθλητικές αρχές του τόπου θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα αυτό προωθώντας συγκεκριμένες πολιτικές που άπτονται στα ζητήματα που αφορούν τις πηγές της χρηματοδότησης, καθώς και στα όρια που θα πρέπει να τεθούν».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, με το Βραβείο Αθλητικής Προσφοράς που έχει θεσπίσει η ΚΕ του ΑΚΕΛ τιμώνται δύο σπουδαίες προσωπικότητες που τίμησαν τον κυπριακό αθλητισμό εντός και εκτός Κύπρου, οι Ανδρέας Ελευθερίου και Πέτρος Κυρίτση.

Όπως ανέφερε, ο Ανδρέας Ελευθερίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κατεχόμενη Λάπηθο, ξεκινώντας ως αθλητής του ακοντισμού και στα 17 του αναδείχθηκε για πρώτη φορά Παγκυπριονίκης, ενώ μετά την αποστράτευσή του και τη μετάβασή του για σπουδές στην Αθήνα, έγινε μέλος της Εθνικής στίβου της Ελλάδος, με την οποία είχε σπουδαίες επιτυχίες.

Με το πέρας της καριέρας του στον στίβο, διετέλεσε προπονητής πετόσφαιρας στην Ομόνοια, την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ, βραβευόμενος δύο φορές από την Ομόνοια για την προσφορά του, πρωτοστατώντας παράλληλα για τη δημιουργία του τμήματος στίβου, ενώ αντίστοιχες σπουδαίες επιτυχίες στον τομέα της πετόσφαιρας είχε και ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Για τον Πέτρο Κυρίτση είπε ότι γεννήθηκε και ανδρώθηκε στη Λάρνακα και υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στο άθλημα της σκοποβολής στην Κύπρο, όντας πολυπρωταθλητής, ενώ όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του ως αθλητής συνέχισε να υπηρετεί το άθλημα ως διοικητικός παράγοντας, ανακηρυσσόμενος πρεσβευτής Fair Play του ΚΟΑ το 2006 και αντιπρόεδρος το 2017 στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία σκοποβολής.

Το ΑΚΕΛ επιμερίζει ιδιαίτερη προσοχή στον αγωνιστικό αθλητισμό και πάντοτε στέκεται στο πλευρό των αθλητών και αθλητριών μας διεκδικώντας τις καλύτερες συνθήκες για αυτούς, ώστε απερίσπαστα να αφοσιώνονται στα αθλήματά τους, ανέφερε ο ΓΓ του κόμματος, προσθέτοντας ότι εκτός από τον αγωνιστικό αθλητισμό, εξαιρετικά σημαντικός είναι κι ο μαζικός αθλητισμός, καθώς μπορεί να ανοίγει πόρτες σε όλους τους ανθρώπους -και ειδικά τους νέους και τις νέες- για ποιοτική, δημιουργική και υγιή ενασχόληση.

«Δυστυχώς, στις μέρες μας ο αθλητισμός και το νόημά του έχουν αλλοιωθεί. Στον χώρο του εδώ και πολύ καιρό έχουν διεισδύσει φαινόμενα που απαξιώνουν και καταρρακώνουν την αθλητική ιδέα. Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού τον έχει μετατρέψει από αγαθό σε εμπορεύσιμο προϊόν. Η επιβίωσή του έχει υποταχθεί σχεδόν στην απόλυτη λογική των κανόνων της αγοράς και του κέρδους. Και μάλιστα με πολύ προκλητικό τρόπο», σημείωσε ο κ. Στεφάνου.

«Αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται εδώ και χρόνια και στον κυπριακό αθλητισμό. Μαζί με αυτά τα φαινόμενα, θέλω να σημειώσω τη μεγάλη και εν πολλοίς ανεξέλεγκτη διείσδυση μεγάλων κεφαλαίων στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Στο κυπριακό ποδόσφαιρο δημιουργείται μια φούσκα, η οποία κάποια στιγμή θα σκάσει με ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι αθλητικές αρχές του τόπου θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα αυτό προωθώντας συγκεκριμένες πολιτικές που άπτονται στα ζητήματα που αφορούν τις πηγές της χρηματοδότησης, καθώς και στα όρια που θα πρέπει να τεθούν», προσέθεσε σχετικά.

Συμπλήρωσε ότι το ΑΚΕΛ, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, κατέθεσε εδώ και καιρό πλαίσιο προτάσεων με στόχο την εξυγίανση και την πρόοδο του κυπριακού αθλητισμού, καθώς και για σοβαρές αλλαγές στο αθλητικό οικοδόμημα.

«Αποτελεί προτεραιότητα η θέσπιση μιας ενιαίας αθλητικής νομοθεσίας που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του ΚΟΑ σε παρεμβατικό. Η επαναξιολόγηση των χορηγιών στις ομοσπονδίες από τον ΚΟΑ και η πάταξη της κακοδιαχείρισης σε κάποιες από αυτές, πρέπει επίσης να αποτελούν στρατηγικούς στόχους της Ανώτατης Αθλητικής αρχής», σημείωσε.

Αναφερόμενος επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας, σωστής Διακυβέρνησης και Χρηστής Διοίκησης που πρέπει να υιοθετήσουν αθλητικοί φορείς και ομοσπονδίες, είπε ότι κάποιοι παράγοντες προβάλλουν ως άλλοθι το αυτοδιοίκητο για να μην προχωρούν σε αλλαγές και εκσυγχρονισμό των καταστατικών τους.

«Μέσα από την εφαρμογή αυτού του Κώδικα θα περιοριστεί η παρείσφρηση στον αθλητισμό παραγόντων που μπαίνουν σ’ αυτόν για να εξυπηρετήσουν ιδιοτελή συμφέροντα. Πολλές φορές ζούμε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις διακηρύξεις για τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Θα πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και να περάσει από τις διαπιστώσεις σε πράξεις. Η πάταξη της διαφθοράς δεν μπορεί να μένει μόνο ως διακήρυξη», επεσήμανε.

«Ο κυπριακός αθλητισμός διαθέτει αρκετό ταλέντο. Με σωστό πλάνο, με όραμα, με σωστή επένδυση σε υποδομές και στήριξη στους αθλητές, είμαι βέβαιος πως θα έχει ακόμα περισσότερη προοπτική. Αυτό που επιβάλλεται να υπάρξει είναι η ανάλογη πολιτική βούληση για να επέλθουν οι πιο πάνω σημαντικές αλλαγές. Μέσα από αυτές θέλουμε να αναβαθμιστεί η σχέση της κοινωνίας με τον αθλητισμό. Θέλουμε ο αθλητισμός να είναι προσιτός και προσπελάσιμος σε όλους. Για αυτό το λόγο επιβάλλεται η δημιουργία και των αναγκαίων υποδομών|, ανέφερε κλείνοντας ο κ. Στεφάνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ