Την υποψηφιότητα του Β’ Αντιπροέδρου του Κινήματος, Μιχάλη Μιχαήλ για την Επαρχία Πάφου, ανακοίνωσε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, «ο κ. Μιχαήλ, με μακρά και συνεπή πορεία στους κόλπους του ΕΛΑΜ και στην υπηρεσία της Πατρίδας, αποτελεί σταθερό πυλώνα στους αγώνες του Κινήματος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Κυπριακού Ελληνισμού».

«Με σταθερές αρχές και αταλάντευτη πίστη στις αξίες του Έθνους, κατέρχεται στις επερχόμενες εκλογές με στόχο να εκπροσωπήσει επάξια την Πάφο, μεταφέροντας τη φωνή των πολιτών στο προσκήνιο και διεκδικώντας λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του τόπου».

Βιογραφικό

Ο Μιχάλης Μιχαήλ γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1983 στην Πάφο με καταγωγή από την κοινότητα Λετύμπου. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου το 2002. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στις Ειδικές Δυνάμεις ΛΟΚ με τον βαθμό του Υπαξιωματικού. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Χαλκίδας.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πάφου την περίοδο 2016 - 2024 και είναι Β’ Αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ από το 2013 μέχρι και σήμερα.

Στο παρελθόν υπήρξε μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευαγόρας Παλληκαρίδης, μέλος του Συνδέσμου Οδηγών Ταξί και μέλος του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών Πάφου.

Από το 2008 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Paphia Aphrodite Transport LTD.