Καθολική η αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε όλες τις τ/κ εφημερίδες σήμερα που σημειώνουν τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις χθεσινές «προεδρικές εκλογές».

Η «Αβρούπα» (Ευρώπη) με τίτλο «Ναι στην ομοσπονδία, όχι στα δύο κράτη» γράφει για βαρύ χτύπημα από τον «λαό» της «τδβκ» στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτή τη φορά η παρέμβαση της Τουρκίας δεν δούλεψε και αυτό που αναμένεται από δω και στο εξής είναι η Άγκυρα να δείξει σεβασμό στη βούληση του «λαού» της Κύπρου, σημειώνει. Αναφέρει ότι στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΕ στην πλατεία Σεραγιού μετά το αποτέλεσμα επικρατούσε ησυχία και πως μαζί με τον ΕρσίνΤατάρ, κατάρρευσε και το ΚΕΕ. Γράφει επίσης ότι ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των «εκλογών» και δημοσιεύει την δήλωση του Προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΜΗΡ).

Η «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Ιστορική νίκη του Ερχιουρμάν» έχει φωτογραφία από τους εορτασμούς χθες βράδυ στην κατεχόμενη Λευκωσία όπου οι υποστηρικτές του φώναζαν το σύνθημα «ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη» και ο ίδιος είπε ότι οι «εκλογές» έμειναν πίσω, ο ίδιος δεν τρέφει μίσος και έχθρα, η καρδιά του είναι μεγάλη. «Θα τους αγκαλιάσω όλους, το υπόσχομαι», σημείωσε. Αναφέρεται επίσης ότι ο πρώτος που του ευχήθηκε ήταν ο Τούρκος Πρόεδρος κι αμέσως μετά άρχισαν να έρχονται από την Τουρκία το ένα συγχαρητήριο μήνυμα μετά το άλλο.

Η «Κίπρις» (Κύπρος) με τίτλο «Κέρδισε ο Ερχιουρμάν» παραθέτει ολοκληρωμένα τα ανεπίσημα αποτελέσματα με τη συμμετοχή και τα ποσοστά που ο κάθε υποψήφιος έλαβε χθες. Αλλού αναφέρει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχάρη τον Τουφάν Ερχιουρμάν και δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται "τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τ/κ". Σε άλλο θέμα αναφέρει πως ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, είπε πως θα πρέπει να εξάξουν μαθήματα από το αποτέλεσμα των χθεσινών «εκλογών».

Η «Γενί Ντουζέν» (Φωνή του λαού) με τίτλο «Νίκη του λαού» αφιερώνει ολόκληρο το πρωτοσέλιδο στην εκλογή Ερχιουρμάν, έχοντας φωτογραφία από τη μαζική συμμετοχή στα επινίκια, τη συγκέντρωση στο πάρκο Κιζίλμπας στον κατεχόμενο Τράχωνα, τον ίδιο τον Τουφάν Ερχιουρμάν να χειροκροτεί τον κόσμο, και γράφει «πρόεδρος Τουφάν Ερχιουρμάν».

Η «Βατάν» (Πατρίδα) με τίτλο «Τουφάν Ερχιουρμάν» γράφει ότι ο Ερχιουρμάν έγινε ο έκτος «πρόεδρος» και καταγράφει ότι τον συγχάρηκαν ο Τούρκος Προέδρος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του CHP και την δήλωση του Ερσίν Τατάρ ότι σέβεται την κρίση των ψηφοφόρων. Γράφει, επίσης, ότι κέρδισε η ενότητα, η αδελφοσύνη και η βούληση του «λαού» και παραθέτει αποσπάσματα από τις δηλώσεις του νικητή.

Η «Γενί Μπακίς» (Νέα ματιά), με τίτλο «Έκτος πρόεδρος της τδβκ έγινε ο Τουφάν Ερχιουρμάν», παραθέτει τα αποτελέσματα για όλους τους υποψηφίους στις «προεδρικές» και δημοσιεύει φωτογραφίες από τους εορτασμούς. Σε μία από τις φωτογραφίες ο Ερχιουρμάν είναι δίπλα στον Σερντάρ Ντενκτάς και σηκώνουν μαζί ψηλά τα χέρια στα επινίκια.

Η «Σταρ Κίπρις» με τίτλο «Πολιτικός τυφώνας (ΣΣ: από το όνομά του, Τουφάν, που στα τουρκικά σημαίνει τυφώνας) γράφει ότι το αποτέλεσμα έδωσε το έναυσμα πλέον για πρόωρες «βουλευτικές εκλογές». Σημειώνει επίσης την αναφορά του Ερχιουρμάν ότι πλέον δεν θα είναι Πρόεδρος του ΡΤΚ και την εκτίμησή του ότι η πρωτιά του σε όλες τις «επαρχίες» αντικατοπτρίζει την βούληση του «λαού». Η εφημερίδα προβάλλει τη δήλωση του Προέδρου του ΚΕΕ, Ουνάλ Ουστέλ, ότι πρέπει να πάρουν μαθήματα από το αποτέλεσμα, του Προέδρου του Κόμματος Αναγέννησης, Ερχάν Αρικλί, ότι έγιναν λάθη τακτικής και του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Φικρί Ατάογλου, πως η επιλογή του «λαού» ήταν ο Ερχιουρμάν. Προβάλλει επίσης τις δηλώσεις Ερντογάν, Μπαχτσελί και την αναφορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι περιμένει με ανυπομονησία να συναντηθούν.

Η «Ντιαλόγκ» (Διάλογος) με τίτλο «Είμαστε ένα» γράφει ότι ο Ερχουρμάν, ο οποίος νίκησε από τον πρώτο γύρο, δήλωσε ότι θα αγκαλιάσει όλους τους ανθρώπους λαμβάνοντας το χειροκρότημα και δημοσιεύει φωτογραφία του νικητή που αγκαλιάζει ένα παιδί. Παραθέτει τα συγχαρητήρια μηνύματα από τους Ερντογάν, Γιλμάζ, Οζέλ και Χριστοδουλίδη.

Η «Γκιουνές» (Ήλιος) με τίτλο «Πέντε χρόνια πρόσφερα στη χώρα μας, το έργο μου είναι εκεί» προβάλλει τη δήλωση του Ερσίν τατάρ στην τηλεόραση "Κίπρις" μετά την ήττα του και την αναφορά του ότι σέβεται "την ετυμηγορία των ψηφοφόρων". Αλλού προβάλλει την δήλωση Ουστέλ ότι «ο λαός στήριξε την δημοκρατία» αλλά και την δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν ότι σέβεται την βούληση του τ/κ «λαού», καθώς και του Τούρκου Αντιπροέδρου πως θα συνεχίσουν να είναι δίπλα στον τ/κ «λαό».

Η ηλεκτρονική «Χαβαντίς» με τίτλο «Βούληση» σημειώνει την μεγάλη διαφορά στα ποσοστά των δύο κύριων ανθυποψηφίων, την καθολική επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν σε όλες τις «επαρχίες» και τη δήλωσή του στον διευθυντή της "Χαβαντίς", Μπασιαράν Ντιουζγκιούν, πως «νίκησαν τα παιδιά μας».

Η ηλεκτρονική «Οζγκιούρ» (Ελευθερία) με τίτλο «Ο Ερχιουρμάν συνέθλιψε και πέρασε» γράφει ότι ο τ/κ «λαός» έκανε την «κυβέρνηση» και τον Τατάρ να υποστούν ήττα. Οι Τ/κ, γράφει, δημιούργησαν τον χώρο για να πάρουν μια βαθιά ανάσα και έριξαν σφαλιάρα στον Τατάρ που δεν άκουγε τον κόσμο για πέντε χρόνια και την «κυβέρνηση» της "διαφθοράς, της παρανομίας, της κομματοκρατίας και του ρουσφετιού".

Η ηλεκτρονική «Μπουγκιούν Κίπρις» (Η Κύπρος σήμερα) με τίτλο «Κέρδισε ο λαός» δημοσιεύει φωτογραφία από τα επινίκια και τη σέλφι που έβγαλε η σύζυγος του Τουφάν Ερχιουρμάν, Νιλντέν, μαζί του. Γράφει ότι επικράτησαν η αδελφοσύνη, η ενότητα και η βούληση, οι Τ/κ επέλεξαν την αλλαγή και πως αρχίζει τώρα η εποχή της ελπίδας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας.

