Η απόφαση που θα προκύψει μέσα από τις κάλπες θα επηρεάσει το μέλλον των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο ηγέτης του ΡΤΚ και «υποψήφιος» για τις σημερινές παράνομες εκλογές, Τουφάν Ερχιουρμάν, μετά την άσκηση του «εκλογικού του δικαιώματος» σε δημοτικό σχολείο στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Ερχιουρμάν είπε ότι, οι Τ/κ «είναι ένας λαός που έχει αφομοιώσει τη δημοκρατία, έλαβε μέρος στις εκλογές με μεγάλη ωριμότητα» και σήμερα θα εκφράσει «τη βούλησή του στις κάλπες».

Τον κ. Ερχιουρμάν συνόδευε η σύζυγός του Νιλντέν, ο ηγέτης του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας Ζεκί Τσελέρ και ο «δήμαρχος» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρματζί.

Πηγή: ΚΥΠΕ