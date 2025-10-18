Ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα για ανάδειξη μαριονέτας του τουρκικού βαθέως κράτους στην Κύπρο, επεισόδιο ένατο.

Ερσίν Τατάρ, Τουφάν Ερχιουρμάν και έξι ανεξάρτητοι υποψήφιοι χωρίς ελπίδες ψευδοεκλογής ή πρόκρισης στο δεύτερο γύρο, διεκδικούν αύριο στις κάλπες το χρίσμα του νέου κατοχικού ηγέτη.

Αναλυτές στα κατεχόμενα σκιαγραφούν ένα έντονα πολωμένο προεκλογικό σκηνικό με χαρακτήρα δημοψηφίσματος για τη μορφή λύσης του Κυπριακού: Το μοντέλο των δύο κρατών του Ερσίν Τατάρ και την ομοσπονδία τουρκικών προδιαγραφών του αρχηγού της αντιπολίτευσης, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Χθες ο Τατάρ πραγματοποίησε την τελική του προεκλογική συγκέντρωση στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, ο οποίος πραγματοποίησε εκδήλωση το απόγευμα στη Λευκωσία, προηγείται του νυν κατοχικού ηγέτη στις δημοσκοπήσεις, σε κάποιες οριακά, ενώ ουδείς μπορεί να αποκλείσει επικράτηση Ερχιουρμάν από την αυριανή πρώτη Κυριακή των ψευδοεκλογών.

Στις ψευδοεκλογές μπορούν να ψηφίσουν 218.313 ψηφοφόροι ενώ θα στηθούν 777 κάλπες, οι οποίες θα κλείσουν στις έξι αύριο το απόγευμα, με το τελικό αποτέλεσμα να ανακοινώνεται γύρω στις 9 το βράδι.