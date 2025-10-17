Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το 2026 ανέρχεται στα €550 εκ. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών την Παρασκευή, το Υπουργείο θα κληθεί να διαχειριστεί εντός του 2026 έργα υποδομής συνολικής αξίας άνω των €1,6 δισ.

Όπως είπε, βρίσκονται ήδη υπό εκτέλεση έργα ύψους €812 εκ. Το 2026 θα προκηρυχθούν έργα ύψους €547 εκ., ενώ βρίσκονται προς υπογραφή έργα ύψους €252 εκ.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, ο προϋπολογισμός είναι ελαφρώς μειωμένος, κατά €3 εκ., σε σχέση με το 2025, μείωση που αντιστοιχεί στο 0,56%.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι ο πρώτος πυλώνας αφορά τη συνδεσιμότητα. Όσον αφορά τα λιμάνια, ο Υπουργός αναφέρθηκε στον τερματισμό της σύμβασης για τη μαρίνα και το λιμάνι Λάρνακας, αναφέροντας ότι προχωρά ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον ναυτικό όμιλο και την Πλατεία Ευρώπης, προωθούνται οι εργασίες εκβάθυνσης και συντήρησης και αναβάθμισης της μαρίνας. Για το λιμάνι Βασιλικού ανέφερε ότι εξασφαλίστηκε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση €19 εκ. Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι πρόκειται για «μεγάλη δράση που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του βιομηχανικού λιμανιού».

Σχετικά με τα αεροδρόμια, ο Υπουργός είπε ότι προχωρά η υλοποίηση της β’ φάσης, ενώ ο ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης σημείωσε για το αεροδρόμιο Λάρνακας, ότι το καλοκαίρι ήταν κακή η εικόνα με τις μεγάλες ουρές και ρώτησε για τους σχετικούς σχεδιασμούς. «Στηρίζουμε την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την αύξηση της συνδεσιμότητας, τον αειφόρο τουρισμό και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας», είπε. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το 2025 υπήρξε σύνδεση με 39 χώρες μέσω 55 αερογραμμών και αύξηση 7% των εσόδων σε σχέση με πέρσι.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στο εσωτερικό, ο Αλέξης Βαφεάδης είπε ότι δίνεται προτεραιότητα στη σύνδεση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών με τα αστικά κέντρα. Επιγραμματικά, αναφέρθηκε στη φάση Β3 του περιμετρικού Λευκωσίας, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού -Σαϊττά, ο οποίος, όπως είπε, θα ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026, στον δρόμο Δένειας-Ακακίου-Αστρομερίτη που θα προχωρήσει με προσφοροδότηση μέχρι τον Απρίλιο, στον δρόμο Αστρομερίτη-Ευρύχου που αναμένεται να αποπερατωθεί στις αρχές του 2026, στον δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο και στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας που αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τον Απρίλιο.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η Βουλευτής ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε για το θέμα ότι η κατάσταση με το κυκλοφοριακό χειροτερεύει καθημερινά και ρώτησε ποια είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης για άμβλυνση του προβλήματος. Για το ίδιο θέμα, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής ανέφερε κατά τη συνεδρία ότι το κυκλοφοριακό έγινε «μάστιγα», σημειώνοντας ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση και στρατηγική για να δώσει λύσεις και το πρόβλημα βαθαίνει.

Ο κ. Βαφεάδης είπε για τον πυλώνα προς αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης για δράσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου, τη βελτίωση της απόδοσης του οδικού δικτύου, τα Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), την αναβάθμιση των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, αλλά και την ενίσχυση των εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.

Όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, ο Υπουργός σημείωσε ότι το Υπουργείο συνεχίζει την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ενώ βρίσκονται υπό μελέτη και άλλα σχέδια. Υπογράμμισε τον προγραμματισμό σχεδίων επιδότησης σημείων επαναφόρτισης, με κονδύλι €2,2 εκ., σημειώνοντας ότι είναι ένα από τα κύρια θέματα που αναδεικνύουν οι πολίτες για να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση. Αναφέρθηκε, επίσης, στον προγραμματισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.

Ο Υπουργός Μεταφορών, έκανε, επίσης, αναφορά, στις κτηριακές υποδομές που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο Νέο Κυπριακό Μουσείο, στο Κτηματολόγιο, στην Υπηρεσία Ασύλου, το Κέντρο Φιλοξενίας στις Λίμνες και σε άλλα έργα.

Ο τελευταίος πυλώνας στον οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός ήταν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Για το θέμα, ο κ Αλαμπρίτης ρώτησε τον κ. Βαφεάδη τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση της έλλειψης οδηγών λεωφορείων,ενώ ο βουλευτής ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα έθεσε το ερώτημα, πότε θα σταματήσουμε να βλέπουμε σχολικά λεωφορεία «να πιάνουν φωτιά ή να φεύγουν οι τροχοί», ενώ πέρασαν πρόσφατα από ΜΟΤ. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι υλοποιούνται οι εισηγήσεις της Ερευνητικής Επιτροπής για τις ανακλήσεις, προωθείται νέα νομοθεσία για τους εκπαιδευτές και τις σχολές οδηγών και λήψη μέτρων για τη βελτίωση των ζητημάτων κυκλοφορίας για τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας.

Προς το δημόσιο συμφέρον ο τερματισμός έργων

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ρώτησε τον Υπουργό για τη στρατηγική της κυβέρνησης αναφορικά με τα τερματισμένα συμβόλαια. Σε δηλώσεις της μετά την Επιτροπή, η κ. Τσιρίδου είπε ότι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών περιλαμβάνει έργα «προϋπολογισμένα και ξεκινημένα από την προηγούμενη διακυβέρνηση», σημειώνοντας ότι οι καθυστερήσεις κοστίζουν σε χρήμα και σε ποιότητα ζωής. «Αντί τα αναπτυξιακά έργα να είναι προτεραιότητα, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2026 παρουσιάζονται μειωμένες», ανέφερε.

Αντίστοιχα, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, εντός της Επιτροπής, σημείωσε σχετικά με τους τερματισμούς συμβολαίων, ότι το μόνο που άλλαξε τα τελευταία χρόνια είναι η αλλαγή της διακυβέρνησης. «Μας προβληματίζει αν είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης ή ατολμίας ή κάτι άλλο», είπε.

Το ίδιο θέμα σχολίασε και σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής. Όπως είπε, «παρά τις εξαγγελίες και δεσμεύσεις των κυβερνώντων, κανένα έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ αρκετά εξακολουθούν να παραμένουν στάσιμα για χρόνια».

Απαντώντας στους Βουλευτές, ο Υπουργός είπε ότι ο τερματισμός συμβολαίων είναι η ύστατη λύση, όταν ένας ανάδοχος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης, «αλλά αναγκαία για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο και να τερματιστεί μια προβληματική σύμβαση».

Η πολιτική βούληση, σημείωσε, είναι να υλοποιούνται τα έργα, σύμφωνα με τη σύμβαση. Ανέφερε ότι πριν τερματιστεί μια σύμβαση γίνονται πολλές προσπάθειες να βρεθούν λύσεις που να μπορέσουν να ικανοποιηθεί ο εργολάβος στο πλαίσιο της νομιμότητας της σύμβασης. Ζήτησε από τους Βουλευτές να στηρίζουν την κυβέρνηση σε αποφάσεις τερματισμού συμβολαίων, γιατί «προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον».

Δραστική μείωση στα πρόστιμα από φωτοεπισήμανση

Η Βουλευτής ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου έθιξε με ερωτήσεις της το θέμα που αφορά το σύστημα φωτοεπισήμανσης, λέγοντας ότι «επικρατεί ένα χάος», σημειώνοντας ότι πέραν των 170.000 εξώδικων είναι ανεπίδοτα, ενώ υπάρχουν 6.000 υποθέσεις σε ποινικά δικαστήρια. «Έχετε πλάνο σε σχέση με το θέμα;», ρώτησε.

Για το ίδιο θέμα, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής είπε ότι το μέτρο έχασε τον προληπτικό χαρακτήρα του και λειτουργεί φοροεισπρακτικά, ενώ η τάση για τα θανατηφόρα είναι αυξητική.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι τα στατιστικά δείχνουν ότι οι πολίτες έχουν προσαρμοστεί στο σύστημα, καθώς «έχουν μειωθεί δραματικά τα πρόστιμα». Υπογράμμισε, όμως, ότι πρέπει να προβληματίσει ότι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη είναι συχνό φαινόμενο, σημειώνοντας ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και να τηρούμε τον Κ.Ο.Κ.

Σημαντικό το διαμετακομιστικό εμπόριο

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση της κ. Τσιρίδου, σχετικά με την προώθηση τους Κύπρου ως κέντρου διαμετακομιστικού εμπορίου, ο Αλέξης Βαφεάδης είπε απασχολεί έντονα την κυβέρνηση ο ρόλος της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς είναι «ευκαιρία να εξελιχτεί όχι μόνο σε ένα κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου, αλλά σε κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας». Αυτό, είπε, προϋποθέτει σειρά πολλαπλών δράσεων, σημειώνοντας ότι γίνονται σχεδιασμοί για αναβάθμιση των υποδομών εκτός των λιμένων και αερολιμένων, και με κέντρα διαλογής και μεγάλες αποθήκες που θα εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Δεν αλλάζει η όδευση για τον δρόμο Αστρομερίτη- Δένειας

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ρώτησαν τον Υπουργό κατά πόσο, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του ίδιου του Υπουργού, με τους κοινοτάρχες της περιοχής, δόθηκαν υποσχέσεις για διαφορετική όδευση του δρόμου Αστρομερίτη-Δένειας. Επιβεβαίωση για την όδευση του δρόμου ζήτησε και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης.

Ο Υπουργός, απαντώντας στις ερωτήσεις των Βουλευτών, τόνισε ότι το Υπουργείο προχωρά για υλοποίηση και ολοκλήρωση του δρόμου Δένειας-Αστρομερίτη, όπως έχει σχεδιαστεί. Όπως ανέφερε, αναμένεται η πρόσκληση προσφορών το πρώτο τρίμηνο ή τον Απρίλιο 2026. «Οι τρεις κοινοτάρχες ακούστηκαν από τον Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από εμένα ενημέρωση», είπε, σημειώνοντας ότι ο δρόμος είναι σχεδιασμένος με νότια όδευση. «Το Τμήμα Δημοσίων έργων προχωρά με προσφορές για τον δρόμο νότια. Θα υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο 2026».

«Στο Προεδρικό η συνάντηση και η επίσκεψη μου στην περιοχή δεν περιλάμβανε καμία δέσμευση, καμία απόφαση, καμία συζήτηση για αλλαγή όδευσης», είπε.

«Δεν θα μπούμε στο πάρκο» Αθαλάσσας

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, ρώτησαν τον Υπουργό αναφορικά με τον δρόμο που ενώνει τον δρόμο Φυτωρίου με τη Λεωφόρο Ακαδημίας, ο οποίος περνά μέσα από το πάρκο Αθαλάσσας, «σε έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες της Λευκωσίας», όπως είπαν, σημειώνοντας και τις διαμαρτυρίες για τον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι οι διαμαρτυρίες λαμβάνονται υπόψη. Σημείωσε ότι χρειάζεται να συμπληρωθεί το οδικό δίκτυο και από αυτό «κάποιοι επηρεάζονται αρνητικά, κάποιοι επωφελούνται».

Για τον συγκεκριμένο δρόμο, ο Υπουργός είπε ότι ο δρόμος «δεν περνά μέσα από το πάρκο. Συνδέουν την πρώην λεωφόρο Ακαδημίας με τον δρόμο Φυτωρίου για να υπάρχει δεύτερη διέξοδος. Δεν θα μπούμε στο πάρκο, θα κινηθούμε περιμετρικά του πάρκου», ανέφερε.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι ο σχεδιασμός γίνεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Υπουργείο είναι «ο βραχίονας που υλοποιεί τα έργα». Σημείωσε ότι «δεν θέλουμε να δούμε δρόμους που περνούν μέσα από το δάσος», όμως «θέλουμε τρόπους να αμβλυνθεί η συμφόρηση».

Καθυστερήσεις στο λιμάνι Λάρνακας

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης και ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, ρώτησαν τον Υπουργό σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο λιμάνι της Λάρνακας. «Η Λάρνακα ταλαιπωρείται εδώ και 30 χρόνια», είπε σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή ο κ. Ορφανίδης. Εντός της Επιτροπής, ο κ. Ορφανίδης εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για την ανάθεση των μελετών του έργου στο ΤΑΙΠΕΔ, καθώς όπως είπε, είναι «ένας οργανισμός που στην Ελλάδα έχει σωρεία σκανδάλων και καταγγελίες».

Ο Υπουργός απάντησε ότι δεν συμμερίζεται την ίδια άποψη για το Υπερταμείο, κάνοντας λόγο για άριστη συνεργασία, όσον αφορά τη διεξαγωγή των μελετών, με εμπλοκή και Ολλανδών εμπειρογνωμόνων. Συμπλήρωσε ότι αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, αλλά είπε ότι προτιμά να γίνει καλύτερη δουλειά παρά βιαστική.

Τοποθετήσεις και ερωτήσεις Βουλευτών

Η κ. Τσιρίδου ρώτησε, ακόμα, με ποια κριτήρια γίνεται η κατανομή των αναπτυξιακών πόρων ανά επαρχία, σημειώνοντας ότι η Λεμεσός συνεισφέρει πάνω από το 50% στο ΑΕΠ της χώρας και λαμβάνει πίσω έργα 5-10%. Ο Υπουργός απάντησε ότι ο σχεδιασμός γίνεται παγκύπρια και όχι ανά επαρχία.

Σε δήλωσή του μετά την Επιτροπή, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, είπε ότι «ο σχεδιασμός για τη μείωση των ρύπων στις μεταφορές, στους δρόμους, είναι ανύπαρκτος για το 2026. Κανένα σχέδιο για απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων, κανένα κονδύλι για προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Και αυτό, μόλις ένα χρόνο πριν η πράσινη φορολογία, ο φόρος για τους ρύπους, θα συμπεριλάβει και τα καύσιμα κίνησης, που θα βαρύνει περισσότερο το κόστος των νοικοκυριών».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της Επιτροπής, σημείωσε ως ανησυχητικό το ότι πέραν του 40% των μεγάλων έργων ανατίθεται μόλις σε τρεις εργολάβους, καθώς το θέμα «εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών ανάθεσης, ελέγχων και ανταγωνισμού, αλλά και για το κατά πόσο συγκεκριμένοι φορείς διαθέτουν την ικανότητα να υλοποιούν πολλαπλά έργα με επιτυχία».

Από πλευράς του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, αναφέρθηκε, εντός της Επιτροπής, στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις στάσεις των λεωφορείων, στην οποία αναφέρεται ότι η ορατότητα είναι μηδενική και για ευθύνες του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς ο σχεδιασμός διαφοροποιήθηκε από τον αρχικό, στον οποίο δεν υπήρχαν αυτά τα λάθη. Αναφέρθηκε, επίσης, στις χρεώσεις των εταιρειών για την αντικατάσταση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, σημειώνοντας ότι είναι παράνομες, επικαλούμενος ευρωπαϊκό κανονισμό και κυπριακή νομολογία.

Όσον αφορά τον δρόμο Σαϊττά, είπε ότι στον προϋπολογισμό αναφέρεται ότι απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το 2026». Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα κονδύλι για δύο δρόμους «λαιμητόμους» για τον δρόμο Λεμεσού-Αγρού και Καντού-Ομόδους, ενώ δεν προβλέπεται κανένα κονδύλι και για τον βόρειο παρακαμπτήριο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, ανέφερε ότι η Λευκωσία είναι ένα «απέραντο εργοτάξιο», καταγράφοντας τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση έργων, που επιδεινώνουν το κυκλοφοριακό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης, είπε ότι και σε αυτόν τον προϋπολογισμό υπάρχουν θέματα που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο χωρίς να υλοποιούνται. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας, στην τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην Ορόκλινη και τη Μοσφιλωτή, στον ηλεκτροφωτισμό στις εξόδους Ζυγίου-Καλαβασού και Χοιροκοιτίας και στη μελέτη προστασίας για την περιοχή Ζυγίου μέχρι τα Περβόλια που η θάλασσα «έχει φάει το παραλιακό μέτωπο».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επέκταση των αεροδρομίων και για το ότι όλες οι επαρχίες αποκτούν καινούριο στόλο στα λεωφορεία. Ρώτησε πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους αερόσακους και κατά πόσο θα δοθούν διευκολύνσεις σε όσους από μη δική τους υπαιτιότητα δεν μπόρεσαν να προβούν σε αλλαγή του αερόσακου. Έθιξε, επίσης, το ζήτημα της μεγάλης καθυστέρησης για εξέταση νέων οδηγών. Ρώτησε, ακόμα, για τη μελέτη για την έκδοση νέων αδειών ταξί, αλλά και για σχεδιασμούς για δημιουργία «σούπερ τραμ» ως λύση στο κυκλοφοριακό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, ζήτησε τη θέση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας για να δοθεί ο αεροδιάδρομος στο Μάμμαρι σε ιδιώτες που έδειξαν ενδιαφέρον.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, είπε ότι «προσπαθήσαμε να δούμε αν υπάρχουν θέματα τα οποία είναι σκαλωμένα και θα μπορούσαν να προχωρήσουν, σημειώνοντας ότι «θεωρώ ότι το Υπουργείο Μεταφορών κάνει ένα πάρα πολύ καλό έργο. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η προσπάθεια μας ως Επιτροπή είναι να συμβάλουμε ώστε αυτή η προσπάθεια να έχει συμμάχους και να παν τα πράγματα καλύτερα».

Εντός της Επιτροπής, ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε ανησυχία για την υποστελέχωση του ΤΟΜ και ρώτησε τι έχει δείξει η μελέτη για την ανάγκη για νέες άδειες ταξί, θίγοντας το ζήτημα της πειρατείας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε την αύξηση της συνδεσιμότητας με την ύπαιθρο.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ρώτησε, με τη σειρά του, πού βρίσκεται το ζήτημα της υλοποίησης των εννιά μέτρων από το πόρισμα για τους αερόσακους. Συγκεκριμένα, ρώτησε για την εποπτεία της αγοράς, φέροντας υπόψη του Υπουργού, έντυπο που εξέδωσε εταιρεία για μεταβίβαση καινούριου οχήματος, με το οποίο, όπως είπε, «εξαιρούν τον εαυτό τους από τον κανονισμό», μεταθέτοντας την ευθύνη για τη διαδικασία ανάκλησης στους πολίτες.

Ρώτησε, επίσης, σχετικά με τη δημιουργία μητρώου για τα σκούτερ, για να ελέγχονται τεχνικές προδιαγραφές και το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση ατυχήματος. Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, ρώτησε τι ρυθμίσεις έχουν γίνει, ενόψει Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ