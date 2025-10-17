Σειρά συναντήσεων και επαφών είχε στις Βρυξέλλες ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου της πρωτεύουσας, ο Δημαρχος, συνοδευόμενος από τη Δημοτική Γραμματέα του Δήμου Λευκωσίας Μύρια Πηλακούτα και υπηρεσιακούς παράγοντες, πραγματοποίησε επίσκεψη στις Βρυξέλλες με την ευκαιρία της βράβευσης του Δήμου Λευκωσίας με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς “Europa Nostra 2025” για το έργο αποκατάστασης της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, σημειώνεται, η αντιπροσωπεία του Δήμου είχε σειρά συναντήσεων και επαφών με Ευρωπαίους Επιτρόπους, διευθυντές τμημάτων και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της Λευκωσίας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικών για ζητήματα που αφορούν τις πόλεις της Ευρώπης, όπως η άμεση χρηματοδότηση των Δήμων, το στεγαστικό και η πράσινη μετάβαση.

Συγκεκριμένα, προστίθεται, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, κ. Piotr Serafin, τη Θέμιδα Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Giulia Bertezzolo, Επικεφαλής της Μονάδας Στήριξης για την Επίλυση του Κυπριακού, τον Επίτροπο Κώστα Καδή, αρμόδιο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς και την Agnese Papadia, Deputy Head of Unit στη DG EMPL και μέλος της ομάδας του Επιτρόπου Dan Jørgensen, υπεύθυνου για την Ενέργεια και τη Στέγαση.

Κατά τις συναντήσεις, συζητήθηκαν επίσης οι επερχόμενες διοργανώσεις που θα φιλοξενήσει ο Δήμος Λευκωσίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε.. Ανάμεσα σε αυτές, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι το Ετήσιο Συνέδριο των Δημάρχων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2025, το Ετήσιο Συνέδριο των Δημοτικών Γραμματέων, που θα ακολουθήσει τον Μάιο 2025.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Λευκωσία ενισχύει σταθερά τη διεθνή της παρουσία ως ενεργός και πρωτοπόρος ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολιτικών που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων και των πολιτών τους.



Πηγή: ΚΥΠΕ