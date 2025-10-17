Ο Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Κ.Σ. ΟΑΣΕ) και Ειδικός Αντιπρόσωπος της Συνέλευσης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, βουλευτής Κυριάκος Χατζηγιάννη, εκπροσώπησε χθες την Κοινοβουλευτική Συνέλευση στις εργασίες της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση που διεξάγεται στη Βαρσοβία και συνδιοργανώνεται από την τρέχουσα Φινλανδική Προεδρία του ΟΑΣΕ και το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε παρέμβασή του σε συζήτηση με θέμα τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί πυρήνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αλλά παράλληλα και μία από τις ελευθερίες που σήμερα απειλούνται ολοένα και περισσότερο.

Όπως αναφέρεται, ο Κύπριος βουλευτής επισήμανε ότι η ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας κατοχυρώνεται ρητά τόσο στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το Έγγραφο της Κοπεγχάγης, όσο και στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Παρά τις δεσμεύσεις αυτές, σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννη, σε πολλά κράτη παρατηρείται αύξηση των φαινομένων διακρίσεων, εγκλημάτων μίσους και βίας εις βάρος ατόμων ή κοινοτήτων εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, υπογράμμισε δε, ότι η υπονόμευση της ελευθερίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων δεν πλήττει μόνο την ατομική αξιοπρέπεια, αλλά και τη συνοχή και ακμαιότητα των δημοκρατικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Κύπριος βουλευτής εξήρε το έργο του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR), το οποίο μέσω της ετήσιας έκθεσής του για τα εγκλήματα μίσους αναδεικνύει κενά στην καταγραφή, την αναφορά και την αντιμετώπιση περιστατικών μισαλλοδοξίας και φανατισμού.

Ο κ. Χατζηγιάννη αναφέρθηκε επίσης στην Τελική Διακήρυξη της Κ.Σ. ΟΑΣΕ που υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο Πόρτο, η οποία εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη διάκριση και τις ανεπάρκειες στην προστασία των μειονοτήτων και θρησκευτικών ομάδων.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Κ.Σ. ΟΑΣΕ υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία με τον ODIHR και η ουσιαστική συμβολή της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την προάσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών, καταλήγει η ανακοίνωση.



