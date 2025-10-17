Στα πλαίσια μιας έντονη πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει στην πλατφόρμα «Χ», ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νίκος Παπαδόπουλος κατηγορεί ευθέως τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη ότι «λέει ψέματα» για την αφαίρεση της πρόβλεψης διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις. Ισχυρίζεται ότι η απόφαση αυτή, βασισμένη σε «εμμονές» του Μιχαηλίδη, φόρτωσε την κυπριακή οικοδομική βιομηχανία με μονοπώλια, ολιγοπώλια και δυσβάσταχτο επιπλέον κόστος.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου:

Αγαπητέ Οδυσσέα Μιχαηλίδη,

Μην λες ψέματα. Εσύ απαίτησες να αφαιρεθεί η πρόνοια της διαιτησίας από τις δημόσιες συμβάσεις όταν είδες ότι έχανες όλες τις διαιτησίες, με τον ισχυρισμό ότι «οι εργολάβοι λαδώνουν τους διαιτητές».

Αντί να διορθώσεις το δημόσιο, «διόρθωσες» τις συμβάσεις, και ως αποτέλεσμα, φέσωσες την οικοδομική βιομηχανία με μονοπώλεια και ολιγοπώλια και επιπρόσθετο κόστος.

Αυτά παθαίνουμε όταν δημόσιοι υπάλληλοι αποφασίζουν για την οικονομία με βάση τις εμμονές τους.